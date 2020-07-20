高市長補選打主席牌 陳其邁：總統社群之夜現身

高雄市長補選，藍、白陣營都打出主席牌，民眾黨主席柯文哲、國民黨主席江啟臣也親自輔選，民進黨參選人陳其邁今天說，總統蔡英文應會在社群之夜及百工百業社團活動來輔選。

蔡總統日前在民進黨19屆全國黨員代表大會要求，全黨盡最大力量協助陳其邁當選，一起為高雄贏回昔日光榮。陳其邁今天前進茂林萬山部落勘查溫泉，並允諾若未來擔任市長，會積極發展保存原鄉文化。

針對何時會打出「小英牌」，陳其邁接受媒體聯訪時指出，總統應會在社群之夜及接下來的百工百業社團活動現身加油打氣，很感謝總統關切。

另外，國民黨參選人，對手李眉蓁自稱「起步晚，一直在請益大老」，陳其邁認為，起步晚應該多跑基層，「人民才是大咖、頭家，應該多跟民眾接觸」，這樣對李眉蓁比較好。

至於李眉蓁被爆中山大學的論文涉嫌抄襲，李眉蓁則反擊陳其邁的防疫論文涉嫌學術詐欺。他則表示，沒看過李眉蓁的論文，不清楚內容；但防疫工作是政府部門全力合作，整理科技防疫、大數據等，是方法學的創新，也是流行病學，論文更是疫情指揮中心、行政院和台大公衛學院共同發表。

陳其邁今天走訪原鄉，提出「三大原民政策」，包括發展及推廣原鄉產業及文化、拓展南島文化及建構獨有南島學、多元族群母語傳承等，並承諾將前鎮現有的高雄市原住民族故事館，打造為「南島民族工藝中心」，作為原民特色產業的基地。