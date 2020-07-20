快訊

嘉義以南注意！氣象局發布大雨特報 留意雷擊強陣風

500元動滋券只要登記就可抽 一招教你完全攻略

高市長補選打主席牌 陳其邁：總統社群之夜現身

中央社 / 高雄20日電

高雄市長補選，藍、白陣營都打出主席牌，民眾黨主席柯文哲、國民黨主席江啟臣也親自輔選，民進黨參選人陳其邁今天說，總統蔡英文應會在社群之夜及百工百業社團活動來輔選。

蔡總統日前在民進黨19屆全國黨員代表大會要求，全黨盡最大力量協助陳其邁當選，一起為高雄贏回昔日光榮。陳其邁今天前進茂林萬山部落勘查溫泉，並允諾若未來擔任市長，會積極發展保存原鄉文化。

針對何時會打出「小英牌」，陳其邁接受媒體聯訪時指出，總統應會在社群之夜及接下來的百工百業社團活動現身加油打氣，很感謝總統關切。

另外，國民黨參選人，對手李眉蓁自稱「起步晚，一直在請益大老」，陳其邁認為，起步晚應該多跑基層，「人民才是大咖、頭家，應該多跟民眾接觸」，這樣對李眉蓁比較好。

至於李眉蓁被爆中山大學的論文涉嫌抄襲，李眉蓁則反擊陳其邁的防疫論文涉嫌學術詐欺。他則表示，沒看過李眉蓁的論文，不清楚內容；但防疫工作是政府部門全力合作，整理科技防疫、大數據等，是方法學的創新，也是流行病學，論文更是疫情指揮中心、行政院和台大公衛學院共同發表。

陳其邁今天走訪原鄉，提出「三大原民政策」，包括發展及推廣原鄉產業及文化、拓展南島文化及建構獨有南島學、多元族群母語傳承等，並承諾將前鎮現有的高雄市原住民族故事館，打造為「南島民族工藝中心」，作為原民特色產業的基地。

陳其邁 李眉蓁 民進黨

延伸閱讀

陳其邁探望原民部落長輩 盼加快建構長照體系

「陳小米」當競選看版主角 陳其邁秀應援毛巾

禮讓愛貓當主角 陳其邁宣傳看板玩創意吸睛

被攻擊「選假的」李眉蓁：訪地方大老 謠言不攻自破

相關新聞

夫妻退休種「ND」檸檬　成功在疫情與價格戰中突圍

李紘基（64歲）從教職退休後，返回萬丹與妻子林卉淳一同種植檸檬，只用7分地檸檬田，申請產銷履歷驗證、草生栽培管理、無農藥...

整頓高雄治安 新警局長提出3工作方向

新任高市警察局長劉柏良今天到高市議會進行市政總質詢，被問到對整頓高雄治安的想法，劉柏良列出3個工作方向，包括加強訓練，提...

吸引路邊攤商進駐市場 楊明州：會先把市場整頓好

許多高雄市公有零售市場有閒置攤位，國民黨高雄市議員蔡武宏今質詢時說，市府應該要積極活化，並鼓勵路面攤商進駐，發展市場特色...

寺廟巡禮／金獅湖保安宮 拱橋相連社區

高雄市三民區金獅湖畔的保安宮香火鼎盛，每逢選舉，政治人物常來參拜。廟方附設的文化大樓常辦書香活動，也設喜宴場地，很多新人...

荷松總會長交接 蔡總統出席

中華民國後備憲兵荷松總會長昨天交接，蔡英文總統、高雄代理市長楊明州出席，新任第八屆總會長謝慶堂出身高雄，是中藥貿易商，長...

AI降溫防曬傷 他種出冠軍紅龍果

天氣炎熱，紅龍果葉片容易曬傷，嚴重可能造成植株枯死。屏東萬丹鄉44歲果農洪兆濡善用AI智慧溫控系統，結合溫度、濕度及日照...

拚觀光！ 網紅慢遊「高雄後花園」

後疫情時期，高雄市政府加大拚觀光財力道，新聞局找台日混血YouTuber「撒醬Sachiko」帶路，讓外界看到不一樣的東...

高雄物產館「mini農田」 推食農教育簡單耕食能力

高雄市農業局在高雄物產館蓮潭旗艦店，設置城市迷你農田區，模擬學習農民農作種植，透過「mini農田」將農業的多樣性推薦給民...

「蒙娜麗莎」虛擬實境秀移師高雄 民眾可免費觀賞

蒐藏於法國羅浮宮的世界知名畫作「蒙娜麗莎」，每日吸引約2萬遊客前往一窺，但長年置於德農館玻璃櫃中不曾離開。高雄市經發局與...

全中運搶商機 早午餐業者將贈餐券為屏東選手加油

源自屏東的知名早午餐連鎖品牌「漫時光」 今天宣布，將贈首位勇奪金牌的屏東健兒「漫時光三倍券」，並呼籲各界拋磚引玉，爲參賽...

從科技到農業 萬丹果農以AI科技栽種第一名紅龍果

萬丹果農洪兆濡（44歲）從科技業返鄉務農，由於種植方式與父親的作法不同，因此，獨自租地種紅龍果，並採用AI智慧溫控系統，...

梅雨鋒面又來 南橫公路天池路段明天預警性封路

受梅雨鋒面影響，高雄山區明日可能會達大雨等級，公路總局針對台20線南橫公路梅山口至天池路段發布預警性封路訊息。甲仙工務段...

熱門新聞

影／IKEA桃園店出清爆人潮 青埔新店開幕升級

台灣第一勇！ 林家和12小時來回泳渡龜山島24公里

月收入急凍3分之2 苗栗視障樂團疫情度小月

公車拒載 漸凍人凌晨被丟路口

觀光局小鎮漫遊護照2.0 頭屋名列30經典山城小鎮

打造台中巨蛋團隊成形！東京巨蛋隈研吾攜手台灣九典

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。