吸引路邊攤商進駐市場 楊明州：會先把市場整頓好

許多高雄市公有零售市場有閒置攤位，國民黨高雄市議員蔡武宏今質詢時說，市府應該要積極活化，並鼓勵路面攤商進駐，發展市場特色商圈也美化市容。代理市長楊明州說，要吸引路面攤商進駐，市場等環境要先改善，會朝此方向努力。

蔡武宏說，市府應該編經費活化閒置的公有市場，並把在路面上攤集場，安置在公有市場裡；一方面讓道路景觀變好、居民生活品質變好，另一方面也讓閒置的公有市場可藉此活化後，發展成特色商圈，帶動周邊商機。

楊明州說，讓路面上的攤集場進入公有零售市場，是很好的建議，高雄市現在公有市場的營業率，平均起來只有81%，顯然還有很多空位。

但如何讓路面攤集場願意進駐，楊明州說，市場本身要有特色，包括環境、軟硬體等改善，讓市民願意多到市場，有商機後，路面上攤集場才會願意進入市場。所以要先把公有零售市場整頓好，再鼓勵路面攤集場來，會促經發局朝此努力。

蔡武宏說，鹽埕第一公有市場的攤商，自己弄得很漂亮，但還是需要市府幫忙，進一步凝聚周邊商圈；另像三民公有市場，採取多目標使用，除租給超市，樓上也變成嬰兒日托和社區服務複合式服務機構，是很好的構想。