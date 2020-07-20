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陳其邁探望原民部落長輩 盼加快建構長照體系

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
陳其邁今天上午到茂林萬山部落探望文化健康站據點長輩。記者徐白櫻／攝影
陳其邁今天上午到茂林萬山部落探望文化健康站據點長輩。記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今天上午參訪老青共居社會住宅，民進黨高雄市長補選候選人陳其邁則到茂林萬山部落探望文化健康站據點長輩，陳其邁說，多走走看看對李眉蓁有幫助，為落實政府的「長照2.0」政策，機構數量與長照人力仍有不足，所以應該加快建構長照體系與人才培養速度。

陳其邁競選團隊今天上午走訪茂林萬山里，勘查萬山溫泉，也順道探望萬山部落文化健康站據點長輩。部落長輩贈送原住民傳統編織的肩背袋給陳其邁當見面禮，陳隨後跟著社區長輩一起跳舞同樂。

陳其邁說，蔡英文總統在2020政見提出「長照2.0」，逐漸落實長照體系是非常重要的，政府要做的是全面性的，包括增加社區關懷據點、機構型的長照機構、日照中心等工作。

陳其邁說，目前還有數量上與長照人力不足的問題，所以應該加快長照體系的建構，培養更多長照人才，這是全面性的工作；韓市長過去政策提過老青共宅，要看的地方還非常多，鼓勵李議員多走走。

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁則到茂林萬山部落與據點長輩一起跳舞。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄市長補選候選人陳其邁則到茂林萬山部落與據點長輩一起跳舞。記者徐白櫻／攝影

長照 陳其邁

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