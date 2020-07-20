夫妻退休種「ND」檸檬　成功在疫情與價格戰中突圍

李紘基（64歲）從教職退休後，返回萬丹與妻子林卉淳一同種植檸檬，只用7分地檸檬田，申請產銷履歷驗證、草生栽培管理、無農藥殘留的技術，種植出「ND」（未檢出農藥）的檸檬，更配合企業穩定供貨，並在今年從疫情與價格戰中突破重圍。

10年前陳紘基從教職退休後，返回屏東萬丹鄉務農，並從父親留下的農地著手種植，原本農地是種水稻、紅豆，返鄉後，聽從朋友的建議，改種容易管理的檸檬，還可以利用放假時間到田裡工作。

由於陳紘基本業為教職的緣故，因此，對生態環境相當重視，返鄉務農後，也開始和企業團體合作了解安全資材與防治病蟲害等方式，並且從中找出方法，讓檸檬種植成效提升。

陳紘基的太太林卉淳則是專職農夫，平常就照顧果園，修剪枝條施肥噴水，樣樣精通，此外，也相當重視檸檬生長情形，若植物有任何狀況，便會請植物醫生解決，但今年受疫情影響，價格也連帶受挫，所幸由於檸檬市場需求量依舊很高。

有鑑於此，陳紘基夫妻兩人為將近7分地檸檬田，申請產銷履歷驗證，以及草生栽培管理、無農藥殘留方式種植，更成功栽培出符合市場需求的「ND」（未檢出農藥）的檸檬。

對此，農糧署南區分署長姚志旺相當關心檸檬產銷情形，並表示，受之前疫情影響，檸檬外銷通路受阻，近期逐漸解封，通路也順暢許多，國內市場需求量逐漸也增加。

姚志旺也強調，安全無農藥殘留的檸檬，仍有很大市場空間，除請農民在管理上一定要注意農藥殘留問題，也呼籲消費者此時盛夏，食用檸檬，健康營養亦可入菜，酸酸甜甜的檸檬汁，加上一些蜂蜜和冰塊，便是消暑良方。

林卉淳說，檸檬要在採收前一周與合作讓企業團體採驗，要確定「ND」才能採收，歷經先前的努力，才能在近期採收量接近10噸左右的收成。

陳紘基夫妻所種植的「ND」檸檬，雖然是生物資材防治，但果皮外觀翠綠，只要手一搓就有一股檸檬精油香飄出來，因此，成功和廠商訂定好的價格，且穩定銷售通路。