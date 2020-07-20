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岳明師生駕帆船環島抵國之北疆 馬祖海巡平安戒護

中央社 / 連江縣20日電

宜蘭岳明國小「樂觀小帆手．海洋台灣夢」帆船環島27天，第4站航至馬祖海域，馬祖海巡協助戒護，讓岳明國小師生平安體驗馬祖國之北疆的海洋戰地風光。

岳明國小師生駕馭34噸級重型帆船「光腳號」繞航台灣本島與離島，17日進入馬祖外海域，由第十一巡防區指揮部統合第十（馬祖）海巡隊共同協助戒護，18日凌晨1時進入北竿白沙港體驗馬祖海洋環境，岳明國小的跳島航行也創下國內青少年航行最大級噸帆船創舉。

岳明國小師生將在27天內，採逆時針繞行台灣本島及四周離島，馬祖是跳島航行的第4站，今天上午6時，再度由新北艦及馬祖海巡隊，從北竿白沙港戒護「光腳號」小帆手，並於上午9時交接戒護，讓師生繼續航向下一站前往金門，國之北疆航行旅程劃下句點。

岳明國小不僅駕馭帆船，也將在台灣沿海海域進行海水取樣與海漂垃圾調查，作為未來海洋教育影片與課程教材，以帆船環島，實踐學習多年的海洋教育，不畏艱難的航行挑戰，追夢的理念讓位處台灣最北的執勤馬祖海巡們相當感動。

海巡署表示，使民眾安全親近海洋是海巡「為民服務」重要任務，透過這次戒護活動，也讓馬祖鄉親們更加了解海巡勤務的多樣性。除繼續推動各項政策外，也將守護馬祖海域海洋資源，也提醒漁民居民積極舉報各類非法案件，共同協力扶持漁業資源發展。

馬祖 海巡署 環島

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