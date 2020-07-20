禮讓愛貓當主角 陳其邁宣傳看板玩創意吸睛

高雄市長補選參選人的看板陸續現身街頭，其中，民進黨參選人陳其邁的愛貓「陳小米」搭配卡通版陳其邁的看板特別吸睛，地點也選擇年輕人聚集的草衙道與鼓山渡船頭。

陳其邁的競選看板陸續在街頭亮相，特別的是，草衙道、鼓山渡船頭周邊出現了與傳統政治看板不同的亮點，陳其邁以在網路擁有高人氣的愛貓「陳小米」為主角，搭配卡通版的自己，讓路過民眾多看幾眼。

陳其邁競選總部今天指出，因應時代變化，以及年輕族群的喜好，特別設計「全國唯一」的陳小米主角看板，地點也選擇年輕人聚集的草衙道與鼓山渡船頭，希望發揮更大的宣傳效果。

陳其邁競總指出，看板以高人氣的陳小米為主角，搭配「有政府會做事」文字，強調陳其邁在行政院服務時，與「衝衝衝」的行政院長蘇貞昌團隊一起打拚，再連結「全力拚政績」精神；凸顯陳其邁「緊緊緊」（快快快）的特質，做出「兩年拚四年」的成績。

競總指出，陳小米當主角的看板至少會懸掛到選舉結束，歡迎民眾打卡、拍照，並歡迎tag陳其邁的社群帳號，上傳至社群平台和大家分享、互動。