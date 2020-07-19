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高師大開出「夢的N次方」列車 助教師專業成長

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
教育部國教署109年教師專業成長研習活動─「夢的N次方」計畫，台南場在台南二中登場。圖／高師大提供
教育部國教署109年教師專業成長研習活動─「夢的N次方」計畫，台南場在台南二中登場。圖／高師大提供

高雄師範大學承接策辦教育部國教署109年教師專業成長研習活動─「夢的N次方」計畫，台南場於今、明兩天在台南二中登場，有1100名中小學教師參加研習。「夢的N次方」已舉辦六年，今年度受疫情影響，全台原定10場次縮為8場次。

教育部國教署委託高師大辦理全臺夢N教師研習活動，首場台南場邀請教育部長潘文忠主持開幕，並頒發實踐家證書給新市國中教師楊啟宗。「夢N」已培訓2萬8000名教師，占全國中、小學教師五分之一，顯示「夢Ｎ研習」廣受歡迎。

高師大校長吳連賞表示，因防疫關係，今年第一場研習延期到七月暑假辦理。高師大為南台灣師資培育重鎮，今年由高師大承辦「夢的N次方」，與全台十個縣市政府教育局處，合作辦理教師研習活動。他表示，十二年國教新課綱，以學生為學習主體，使學生成為終身學習者，因此高師大師資培育課程，不論是班級教室以及課堂設計等，都不斷參照時代趨勢，逐步更新邁進。

夢的N次方召集人王政忠說，「不用很厲害才開始，而是開始了就有機會變厲害！」透過在地的陪伴與共備，自主、在地、扶持、永續，「夢的Ｎ次方」讓每位老師成為點亮學生希望的光。

高師大校長吳連賞（左）與夢的N次方召集人王政忠（右）。圖／高師大提供
高師大校長吳連賞（左）與夢的N次方召集人王政忠（右）。圖／高師大提供
教育部國教署109年教師專業成長研習活動─「夢的N次方」計畫，台南場在台南二中登場。圖／高師大提供
教育部國教署109年教師專業成長研習活動─「夢的N次方」計畫，台南場在台南二中登場。圖／高師大提供

教育部 潘文忠 疫情

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