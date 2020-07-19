保存戰地標語建物歷史 馬祖青年自學仿舊油漆

馬祖留存許多戰地建築，呈現各時期工法並具軍事標語特色，馬青協會為修繕歷史建築空間，帶領居民體驗標語仿舊油漆手法，學習運用生活材料進行空間仿舊油漆，保留建築歷史感。

「珠螺國小」為馬祖青年發展協會空間，著手整修空間已邁入第二年，為了維持戰地小學又是村辦公室的戰地建物陳舊感，馬青在工程資源不便的馬祖，為保存居民對國小不同時代的記憶，因此引進「仿舊工法」的學習機會，希望經營舒適又有歷史的環境，讓居民認同珠螺國小。

馬青理事長曹雅評表示，在整修中挖掘出各時代的標語跟油漆色，一般工程技術有對專業品質的堅持，讓建物呈現新穎現代化的面貌，與馬青想保留陳舊感與歷史意義有所衝突，為解決牆體油漆剝落與不協調，達到新舊感共存，因此邀請講師陳一銘帶領大家進行空間仿舊油漆學習。

連江縣產發處馬祖社區規劃師輔導計畫業師陳一銘表示，馬祖有很多年代久遠的建築物，有些接近古蹟，比較適合用修繕方法整修，可保留歷史走過的痕跡及馬祖傳統工藝技法，比如過去用當地貝殼灰「養灰」，天然建材不僅提升居住的空氣品質與自然代謝空間濕度，建材中的益菌更減少壁癌。

對於保存國小牆面不同時代的標語油漆，陳一銘將牆面比喻成畫布，利用保護漆留存斑駁的歷史痕跡，牆面用淡化手法蓋油漆薄紗，透過現場評估與藝術判斷讓痕跡與回憶留在建物牆上。陳一銘表示，仿舊工法相對覆蓋刷新更為困難，但希望能夠藉由培力來推廣「仿舊」的觀念，讓舊建築的歷史持續保留。