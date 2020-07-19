戰地坑道響起詩歌樂章 馬祖軍事設施成藝文殿堂

馬祖國家風景區管理處坑道詩歌季今天下午在南竿北海坑道登場，讓坑道化身藝文殿堂，透過馬祖在地詩畫家吟誦與國樂表演伴奏，浪濤映襯輕舟與樂聲，賦予軍事空間藝文氣息。

馬祖是軍事坑道最密集戰區，共有200餘個坑道，其中南竿的北海坑道曾是為停靠戰艦的地下碼頭，由軍人一鑿一斧挖掘花崗岩壁，歷經820日完成。現為觀光遊憩使用，可搭乘搖櫓船欣賞藍眼淚。

戰地軍事景觀化身藝文展演廳，藉由坑道迴聲繚繞的特性，搭配馬祖在地詩畫家劉梅玉吟誦創作，與聞韶軒絲竹室內樂團的國樂表演，讓坑道成為最佳的詩歌傳遞空間，伴隨坑道內潮水與輕舟的搖曳律動，重新感受戰地與藝文的連結。

在地詩畫家劉梅玉擅長將馬祖特色融入詩作，利用戰爭意象傳遞詩意哲理，這次吟誦6首與馬祖有關的詩。劉梅玉表示，詩作是為了呼應在坑道裡重新感受戰事的意義轉換，開場的「月光下的據點」傳遞軍人站哨思鄉孤單的感受，所以透過「薜荔往家的方向 晃動了夜晚」，書寫島上軍人戍守前線又哀傷的角色。

劉梅玉表示，「母親的島」講述傳統馬祖女性兼職多重任務，負責家務、從事軍人經濟，或為島嶼奉獻戰鬥力，是象徵馬祖堅毅女性的縮影。「失去的島嶼」一詩訴說馬祖歷史的演變，從漁村變戰地，從戰地發展觀光，島嶼一直在改變，當島嶼持續期望擁有很多資源，也希望馬祖愈來愈像自己，而不是複製其他地方。

另搭配聞韶軒絲竹室內樂團國樂演出「馬祖頌」、「我是馬祖人」等經典樂曲，詩文與國樂結合，給予百名觀眾美好的午後藝文饗宴。