全中運兩天賽事屏東縣屢創佳績 拿下9金牌

109年全國中等學校運動會於昨天展開，共有來自全國共1萬6千名選手參賽，開賽首日，屏東中正國中林欣妤在滑輪溜冰國女2百公尺，以20.092秒打破大會紀錄，替屏東拿下第一個金，此外，這兩天比賽中，屏東縣參賽選手已經累計拿下8面金牌、10銀牌以及8銅牌。

根據屏東縣政府統計，屏東共計492名選手参加，全中運18項賽事中，屏東僅有射擊項目未參賽之外，其餘17項皆有選手報名參賽，屏東首面金牌也在昨天，由中正國中林欣妤以20.092秒打破大會紀錄，獲得滑輪溜冰國女2百公尺奪得。

根據全中運決賽成績綜合查詢，18日的賽事中，除林欣妤奪得金牌之外，另有大同高中江擢穎舉重、潮州高中李芸錚高女組滑輪溜冰1千公尺淘汰賽、大同高中紀芷涵國女組舉重71公斤級相繼奪冠。

19日則由潮州高中郭立陽高男組滑輪溜冰1千公尺爭先賽、至正國中國女組競技體操成隊競賽、至正國中國女組競技體操成隊競賽、屏榮高中黃彥睿高男組武術套路長拳、屏東縣大同高中童志媛國女組舉重76公斤級以及屏東縣潮州高中蔡承哲高男組滑輪溜冰1萬公尺計分淘汰賽，分別奪冠，目前共計9面金牌留在屏東。

除了，亮眼的成績外，昨天開幕典禮，縣府也以低空無人機搭載安全合格的冷煙火引燃聖火，顛覆以往全中運的開幕方式，此外，開幕式結束後，工作人員徹夜將搭好的舞台，變回田徑賽場，讓今天賽事得以順利進行。