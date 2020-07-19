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全中運兩天賽事屏東縣屢創佳績 拿下9金牌

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
不少選手在賽事期間，利用空檔時間練習。記者陳弘逸／攝影
不少選手在賽事期間，利用空檔時間練習。記者陳弘逸／攝影

109年全國中等學校運動會於昨天展開，共有來自全國共1萬6千名選手參賽，開賽首日，屏東中正國中林欣妤在滑輪溜冰國女2百公尺，以20.092秒打破大會紀錄，替屏東拿下第一個金，此外，這兩天比賽中，屏東縣參賽選手已經累計拿下8面金牌、10銀牌以及8銅牌。

根據屏東縣政府統計，屏東共計492名選手参加，全中運18項賽事中，屏東僅有射擊項目未參賽之外，其餘17項皆有選手報名參賽，屏東首面金牌也在昨天，由中正國中林欣妤以20.092秒打破大會紀錄，獲得滑輪溜冰國女2百公尺奪得。

根據全中運決賽成績綜合查詢，18日的賽事中，除林欣妤奪得金牌之外，另有大同高中江擢穎舉重、潮州高中李芸錚高女組滑輪溜冰1千公尺淘汰賽、大同高中紀芷涵國女組舉重71公斤級相繼奪冠。

19日則由潮州高中郭立陽高男組滑輪溜冰1千公尺爭先賽、至正國中國女組競技體操成隊競賽、至正國中國女組競技體操成隊競賽、屏榮高中黃彥睿高男組武術套路長拳、屏東縣大同高中童志媛國女組舉重76公斤級以及屏東縣潮州高中蔡承哲高男組滑輪溜冰1萬公尺計分淘汰賽，分別奪冠，目前共計9面金牌留在屏東。

除了，亮眼的成績外，昨天開幕典禮，縣府也以低空無人機搭載安全合格的冷煙火引燃聖火，顛覆以往全中運的開幕方式，此外，開幕式結束後，工作人員徹夜將搭好的舞台，變回田徑賽場，讓今天賽事得以順利進行。

縣府昨天統計，選手之夜看台區約6千人，田徑場內約5.6萬人，合計約6.2萬人次左右，初估進出參與人數約7.6萬到8萬人次之間。第二場選手之夜活動，到了傍晚已有許多民眾陸續到場排隊等待進場，預計將會再掀另一波高潮。

全中運屏東共派出共派492名選手参加，目前已拿下9面金牌。記者陳弘逸／攝影
全中運屏東共派出共派492名選手参加，目前已拿下9面金牌。記者陳弘逸／攝影
全中運屏東共派出共派492名選手参加，目前已拿下9面金牌。記者陳弘逸／攝影
全中運屏東共派出共派492名選手参加，目前已拿下9面金牌。記者陳弘逸／攝影
全中運屏東共派出共派492名選手参加，目前已拿下9面金牌。記者陳弘逸／攝影
全中運屏東共派出共派492名選手参加，目前已拿下9面金牌。記者陳弘逸／攝影
到了傍晚，已經有不少民眾排隊等候今晚選手之夜的表演。記者陳弘逸／攝影
到了傍晚，已經有不少民眾排隊等候今晚選手之夜的表演。記者陳弘逸／攝影
18日開幕典禮結束後，工作人員徹夜將場地還原，讓今天上午順利進行田徑比賽。記者劉學聖／攝影
18日開幕典禮結束後，工作人員徹夜將場地還原，讓今天上午順利進行田徑比賽。記者劉學聖／攝影
18日開幕典禮結束後，工作人員徹夜將場地還原，讓今天上午順利進行田徑比賽。記者陳弘逸／攝影
18日開幕典禮結束後，工作人員徹夜將場地還原，讓今天上午順利進行田徑比賽。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 聖火

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