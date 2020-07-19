馬祖警方擴大臨檢 確保觀光季平安快樂遊
馬祖觀光熱潮來臨，連江縣警察局今天指出，配合警政署同步執行威力掃蕩，昨晚執行擴大臨檢，嚴禁販毒、殺人、聚眾鬥毆、酒駕，確保遊客平安快樂旅遊。
為避免馬祖觀光熱潮與暑假期間發生酒店滋事與酒駕、未成年青少年聚集等行為，18日晚間至今日凌晨，由連江縣警察局長廖恆裕親自帶隊，前往南竿鄉酒店、視聽歌唱業進行大規模臨檢。
治安相對良好的馬祖，4月28日也曾發生福澳卡拉OK鬥毆事件，一名曹姓民眾頭部遭重擊昏迷，以直升機後送台北三軍總醫院救治。
警方指出，為防範悲劇重演，並預防酒店滋事與相關不法行為，維護兒童及少年身心健康，連江縣警察局擴大臨檢南竿酒店與歌唱場所，展現對犯罪零容忍的決心。
廖恆裕表示，馬祖雖治安平穩但不可掉以輕心，勉勵同仁執勤辛勞外，更要求同仁強勢執法，以合法行政手段臨檢易滋事場所，並宣導商家業者若發現顧客有鬥毆或不法情事，立即通知警方到場，警方必定採取強勢作為。
南竿警察所也提醒業者，若未主動通知或放任不作為而發生鬥毆事件，將運用第三方警政，高強度臨檢及路檢，並呼籲業者提醒民眾酒後不駕車，並提供叫車服務，維護民眾生命、財產安全，警方也將陸續臨檢，發揮嚇阻犯罪效果，打造健康、安全的馬祖海上桃花源。
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