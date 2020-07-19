高雄物產館「mini農田」 推食農教育簡單耕食能力

高雄市農業局在高雄物產館蓮潭旗艦店，設置城市迷你農田區，模擬學習農民農作種植，透過「mini農田」將農業的多樣性推薦給民眾，推廣系列綠色友善食農教育。透過親自參與農業生產、烹煮技術，發展出簡單的耕食能力，進而培養學習者了解食物來源、尊重自然，養成食育基本素養。

高雄市農業局舉辦mini農田親子活動系列，朋友到物產館照料並認識農作物，體驗農田種植及收成辛勞，採收後到物產館假日微風市集銷售體驗趣，並到物產館主題廚藝教室烹調品嘗，落實產地到餐桌體驗。原本挑食的小孩，都變成美食專家，吃不完的料理還要求爸媽打包回家，學會不浪費食物、心懷感恩惜福。

農業局今年還拓展觸角，因應樂齡社會特別開辦「快樂熟齡系列」，除保留一貫吃當地、享當季的友善環境概念外，更將熟齡日常健康學習與照護注入體驗，加入醫療講座及健康運動的課程，讓熟齡民眾，藉課程的過程輕鬆聯誼拓展新生活圈。在農田農務學習部分，則是強化家庭農作的知識學習，輕鬆擁有綠色陽台農園生活。

農業局代理局長王正一表示，農業局努力讓農業向下扎根、也向上推廣，mini農田「親子活動系列」以及「快樂熟齡系列」等活動豐富且多元，符合全齡層民眾期待。透過高雄物產館將歡樂農業深植於各齡層間，讓全民都能認識台灣的農業文化，將高雄的農業發展推向新世代。

高雄物產館除mini農田體驗課程外，還有廚藝教室料理課程、農事文化體驗等活動，並持續開辦不同屬性課程，更多活動及報名資訊可洽「高雄物產館臉書」，或高雄市農業局官網。