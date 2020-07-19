「蒙娜麗莎」虛擬實境秀移師高雄 民眾可免費觀賞

蒐藏於法國羅浮宮的世界知名畫作「蒙娜麗莎」，每日吸引約2萬遊客前往一窺，但長年置於德農館玻璃櫃中不曾離開。高雄市經發局與與HTC合作在大魯閣草衙道展出「蒙娜麗莎－越界視野」虛擬實境秀，讓民眾免費觀賞，體驗名畫魅力。

去年羅浮宮為紀念畫家達文西逝世500周年，與HTC合作打造的「蒙娜麗莎－越界視野」虛擬實境，高雄市政府經發局宣布即日起至9月底止，將與HTC合作，移師至高雄大魯閣草衙道KOSMOSPOT x VIVELAND VR虛擬實境樂園展出。

HTC VIVELAND 台灣區總經理陳柏諭指出，「蒙娜麗莎－越界視野」不僅將畫作完整虛擬化，更透過VR觀賞搭配旁白解說，使用特殊拍攝技術完整呈現作品的細節及主角背景，甚至深入了解畫作修復保存的完整過程。

高市府秘書長陳鴻益表示，展覽期間2個半月，市府為推廣體感科技應用於藝術教育，特別於暑假期間規畫「藝窺究竟，散播美力」活動，即日起至7月底首波優先開放學生體驗，8月起同步開放民眾至大魯閣草衙道服務台免費領券前往體驗。