澎湖旅遊夯爆 報復性出遊早餐大排長龍

澎湖進入觀光旅遊旺季，一天湧入的遊客逾1萬人計，一掃疫情期間的陰霾，飯店、民宿與餐廳，處處可見遊客人潮滿滿，買早餐大排長龍，遊客直接到市場掃貨買海鮮，呈現報復性出遊。

馬公市區知名的早餐如燒餅、豆漿油條、牛雜湯、飯糰等，遊客每天趕著排隊購買，澎湖在地的民眾只有等到遊客離開後再購買品嚐，由於遊客大都是玩到那裡，就吃在那裡，市區、郊區或旅遊景點，各大小餐廳、小吃部或是冷飲店，都可見排隊的人潮。

尤其，馬公第三漁港漁市場和馬公北辰公有市場，在每天早市中，不少遊客直接趕早前往市場掃貨，將新鮮的海鮮魚、蝦蟹、蚌螺或小管等，直接真空裝箱帶回，不像以往在特產行採購了。

澎湖縣政府旅遊處表示，澎湖全縣酒店、飯店有53間、民宿有近850間，總共有7000多間客房，每天可容納有2萬461人，以目前每天入出境的遊客，都可順利的進住。

澎湖一家指標星級酒店的張姓業者指出，今年初爆發武漢肺炎疫情後，原本1至5月訂房的5000多間客房，曾陸續退房，當時損失難以估計，所幸疫情在6月趨緩，國內觀光旅遊陸續解封，遊客回籠，目前的訂房入住率幾乎天天客滿，多少填補疫情期間的損失。

澎湖陳姓旅行業者當時反向操作，認為疫情應該不會拖太久，因此在疫情期間所接受的旅遊訂單，全數幫遊客改單延期，讓遊客得以在現在順利成行出遊，很幸運做對了，無形中也減少營運損失。