澎湖旅遊夯爆 海空交通班班客滿

國內武漢肺炎疫情趨緩，觀光旅遊跟著開展，澎湖海空交通班班客滿，每天湧入逾萬名遊客，澎湖景點處處可見觀光客湧入。

縣府旅遊處長陳美齡指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緩和，各項管制措施陸續解封，由於國外疫情嚴峻，使離島的澎湖成為國人旅遊的首選之一，加上暑假與安心旅遊補助，觀光旅遊人數持續成長，一名導覽旅遊業者說，每天在旅遊景點看到人滿為患，覺得很恐怖。

縣府指出，澎湖對外的海空交通，幾乎達最高峰，澎湖機場一天的起降航班約152架次，不亞於農曆春節年假的疏運，其中2家航空都動用飛航國際航線A320與A321等大型噴射客機飛行，讓旅客有出國的感覺。

另外航行高馬航線的「臺華輪」，自14日起加開航班，航行馬公與嘉義布袋間的10多艘交通船，全天候的投入疏運載客，海空交通每天載客的人數，在7月的旅遊高峰期，都超過萬人以上，「探索夢號」遊輪預計在27日首航澎湖。

縣府旅遊處統計，澎湖今年7月到18日的入境旅客，空運有11萬3577人，海運有3萬9558人，海空共計有15萬3135人，比去年7月一整月的13萬2860人，還多2萬多人。

澎湖的觀光旅遊形態，除了團客外，遊客大部分是自由行，遊覽車業者指出，澎湖目前的遊覽車估計超過160輛，不少業者還陸續向本島同業調車支援。至於自由行部分，大多辦理租車，陳姓租車業者說，澎湖機車出租在澎湖本島和離島，估計有1萬5000台、轎車約近300台，在今年8月中旬前的全數被預租，一般到澎湖旅遊才要租車的話，真的要碰碰運氣了。

觀光局澎湖國家風景區管理處表示，澎湖處處是美景，各地有美食，各旅遊線生態多元，呼籲遊客，維護旅遊安全及提升旅遊服務品質是全民共同責任，期望大家發揮公民素養，讓所有遊客乘興而來，盡興而歸，擁有一個難忘的澎湖之旅。