快訊

少子化嚴重 嘉縣3小校新生掛零、5校只有1新生

被美國務卿叫到跟前痛罵 蔣經國撕不掉的親共標籤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全中運搶商機 早午餐業者將贈餐券為屏東選手加油

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東的知名早午餐連鎖品牌「漫時光」將贈首位勇奪金牌的屏東健兒「漫時光三倍券」。記者陳弘逸／翻攝
屏東的知名早午餐連鎖品牌「漫時光」將贈首位勇奪金牌的屏東健兒「漫時光三倍券」。記者陳弘逸／翻攝

源自屏東的知名早午餐連鎖品牌「漫時光」 今天宣布，將贈首位勇奪金牌的屏東健兒「漫時光三倍券」，並呼籲各界拋磚引玉，爲參賽奪牌的屏東選手喝采，也替屏東選手加油。

為激勵屏東選手，也回饋南部鄉親，漫時光早午餐創辦人徐皖台宣布，即18日起持紙本振興券3000元至漫時光各分店兌換「數位現金券」，將可折換4000元會員數位現金券。

漫時光早午餐創辦人徐皖台指出，全中運期間（18日至23日）將有數萬名選手及其親友湧入，而使用行動支付消費的情況，無論是餐飲、旅宿或交通業者，有提供行動支付服務的品牌，業績紛紛開出紅盤。

徐皖台表示，為迎接全中運年輕數位公民商機，及服務將三倍券綁定行動支付的消費者，漫時光5月陸續提供台灣pay、街口支付等服務。

徐皖台還說，自6月7日全台解封後，行動支付占6月份營業額已衝破一成，考量來自中北部的全中運訪客使用行動支付比率高，預測行動支付占7月份營業額可望上看兩成。

此外，全中運選手到屏東能吃什麼，策展人黃耀寬推薦，漫時光推出的「金牌可可鮮奶」，而食材來自巧克力豆金牌與世界巧克力銀牌「TC巧舖」，鮮奶則是萬丹知名品牌「農民鮮乳」，盼為全中運選手帶來好運。

延伸閱讀

全中運／首日賽事 16項22人次破大會紀錄

全中運／泳后陳思綺 成績被熱壞了…

無人機燃聖火 全中運勁爆開幕！

全中運／開幕選手之夜 田徑場湧入近8萬人次

相關新聞

全中運搶商機 早午餐業者將贈餐券為屏東選手加油

源自屏東的知名早午餐連鎖品牌「漫時光」 今天宣布，將贈首位勇奪金牌的屏東健兒「漫時光三倍券」，並呼籲各界拋磚引玉，爲參賽...

從科技到農業 萬丹果農以AI科技栽種第一名紅龍果

萬丹果農洪兆濡（44歲）從科技業返鄉務農，由於種植方式與父親的作法不同，因此，獨自租地種紅龍果，並採用AI智慧溫控系統，...

2020高雄瘋藝夏10系列活動為親子營造Fantasy World

高雄市最受學生歡迎的暑期大型活動「2020高雄瘋藝夏」，已邁入第11屆，即日起至7月26日舉行，今年主題是「Fantas...

後疫情時期拚觀光 網紅帶路行銷東高雄

高雄東邊有「高雄後花園」美稱，地理位置獨特，物產豐富多元，近年有不少新興景點及秘境，具觀光發展潛力。高雄市新聞局為強化高...

農遊券上路 高市加碼萬人百元

不只三倍券試圖點燃經濟景氣星火，高雄市農業局搭配農委會「農遊券」政策，祭出加碼補助，凡持農遊券到高雄市內9個農村休閒場域...

罷捷收2.7萬份連署 第一階段將送審查

罷免高雄市議員黃捷的「罷捷總部」已收到2萬7000多份連署書，總部發言人徐尚賢表示，預計近日先送3300份到中選會，做為...

金門首件公辦都更 舊城區都更整合獲共識

金門縣政府主導開發的首件公辦都市更新案，選定於金城鎮西門、南門里交界地帶，將興建複合式功能大樓，提供2里里民活動場所，增...

高雄港埠旅運中心 1、2樓招商

為吸引更多國內外遊客搭乘郵輪到高雄觀光，振興郵輪相關產業，台灣港務公司高雄港務分公司加速推動「高雄港埠旅運中心」建設，預...

屏11原鄉設微電網 不怕天災變孤島

屏東縣政府近年推動綠能發展嘗試多元設置型態，在交通不便的原鄉部落建置兼具防災效用的微電網是一大亮點；綠能辦公室規畫11處...

防農地破碎 屏下月禁設小型光電場

為推展綠能，屏東縣沿海4鄉鎮畫設地層下陷不利耕作區做綠能專區，依規定光電板面積660平方公尺、發電量100千瓦以下免申請...

風雨封村不怕斷電成孤島 屏東防災型微電網好幫手

屏東縣政府近年推動綠能發展嘗試多元設置型態，在交通不便的原鄉部落建置兼具防災效用的微電網是一大亮點；綠能辦公室規畫11處...

無懼烈日曝曬考驗 逆境兒少明起挑戰千里單車環島

一群平均年齡未滿15歲的逆境兒少今天齊聚高雄市大樹區，防曬袖套、太陽眼鏡與頭巾等專業單車配備一一穿戴上身，60位小單車手...

熱門新聞

好想中獎！台南消費200元抽豪宅 3天3萬筆登錄破6百萬

放暑假南投觀光爆滿 這裡成高海拔人口密度最高地區

鄭文燦當場喊400元夜市券加碼到5萬份 市府急協調加印

金門首件都更案西南門里公所周邊 預訂年底公告評選

台南推「黑金」！山上打造「世界香草鎮」年產值估3億

影／宜蘭童玩星光樂園開幕 首日狂湧2萬人嗨歡天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。