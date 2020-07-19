全中運搶商機 早午餐業者將贈餐券為屏東選手加油

源自屏東的知名早午餐連鎖品牌「漫時光」 今天宣布，將贈首位勇奪金牌的屏東健兒「漫時光三倍券」，並呼籲各界拋磚引玉，爲參賽奪牌的屏東選手喝采，也替屏東選手加油。

為激勵屏東選手，也回饋南部鄉親，漫時光早午餐創辦人徐皖台宣布，即18日起持紙本振興券3000元至漫時光各分店兌換「數位現金券」，將可折換4000元會員數位現金券。

漫時光早午餐創辦人徐皖台指出，全中運期間（18日至23日）將有數萬名選手及其親友湧入，而使用行動支付消費的情況，無論是餐飲、旅宿或交通業者，有提供行動支付服務的品牌，業績紛紛開出紅盤。

徐皖台表示，為迎接全中運年輕數位公民商機，及服務將三倍券綁定行動支付的消費者，漫時光5月陸續提供台灣pay、街口支付等服務。

徐皖台還說，自6月7日全台解封後，行動支付占6月份營業額已衝破一成，考量來自中北部的全中運訪客使用行動支付比率高，預測行動支付占7月份營業額可望上看兩成。

此外，全中運選手到屏東能吃什麼，策展人黃耀寬推薦，漫時光推出的「金牌可可鮮奶」，而食材來自巧克力豆金牌與世界巧克力銀牌「TC巧舖」，鮮奶則是萬丹知名品牌「農民鮮乳」，盼為全中運選手帶來好運。