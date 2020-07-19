從科技到農業 萬丹果農以AI科技栽種第一名紅龍果

萬丹果農洪兆濡（44歲）從科技業返鄉務農，由於種植方式與父親的作法不同，因此，獨自租地種紅龍果，並採用AI智慧溫控系統，有效控管產量與產值，還曾在2015年獲全國紅龍果比賽獲評鑑第一名。洪兆濡也利用此技術，錯開產季穩定價格，也在國內外打出亮眼的銷售成績。

洪兆濡原在令人稱羨的科技業工作，11年前辭職返鄉種田，他為了學習種植技術，特地報名農改場和農試所等相關課程，連設施、果樹、魚產、觀賞魚等各項課都把握時間學習。

直到洪兆濡在某次課程中，聽聞紅龍果一顆可以賣到2百元的價格時，他眼睛為之一亮，立刻投入種植紅龍果。洪兆濡從學習中獲取經驗，並使用燈照控制產期，全園草生栽培，以不灑農藥、肥分充足，引蚯蚓及蟲蛙進駐，讓果園維持生態多樣。

此外，洪兆濡還使用AI智慧溫控系統來協助紅龍果栽培，當紅龍果濕度、溫度及光度超過承受因子，則會自動噴水降溫，減少作物曬傷，以利植物生長，也讓果實特別鮮豔甜美。

透過技術，確保紅龍果品質後，洪兆濡於2015年獲全國紅龍果比賽獲評鑑第一名，後續也經常在紅龍果比賽中獲獎，果園也從5分地紅龍果園擴展到現在約1.5公頃，其中6分地申請到產銷履歷驗證。

洪兆濡表示，為了穩定紅龍果價格，會利用燈照技術控制產期，並將盛產期調整在冬季，以減少紅龍果在夏季盛產時，造成價格波動。洪還說，錯開產季除了穩定價格，也有利外銷，以及在國內市場穩定供貨。