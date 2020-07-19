2020高雄瘋藝夏10系列活動為親子營造Fantasy World

高雄市最受學生歡迎的暑期大型活動「2020高雄瘋藝夏」，已邁入第11屆，即日起至7月26日舉行，今年主題是「Fantasy World」，共規畫了10個系列活動。「看戲大廟埕」將戲劇送到偏鄉學校，讓偏遠親師生也能免路程輕鬆感受表演藝術資源；另與社會局合作「魔法舞台秀」，讓兒藝節走入社福機構，也邀請民眾加入盡情「瘋藝夏」，預計吸引20萬人次參與。

高雄市教育局代理局長陳佩汝表示，「高雄瘋藝夏」的初衷是以藝術與市民同樂並照顧弱勢學童，今年規劃10個系列活動，為讓偏鄉孩童也相同的機會欣賞優質戲劇，持續與衛武營、南台灣交響樂團等7個國內外劇團合作校園巡演，「看戲大廟埕」系列將戲劇送到六龜、內門、杉林、茂林、桃源、那瑪夏區等15個偏鄉學校，讓偏遠親師生也能免路程輕鬆感受表演藝術資源。

受到大家喜愛的「魔法舞台」，是高雄孩子發揮創意的舞台，今年擴大至10個場地、60場演出。陳佩汝表示，除了於大東文化藝術中心、美麗島捷運站、興富發集團(悅誠廣場)、漢神巨蛋廣場等人潮眾多處演出，今年為響應藝術平權，讓兒藝節更深刻走入社會實踐，教育局與社會局再次合作，並擴大增加仁愛之家、無障礙之家、鳳山老人公寓3個社福機構場次，邀請行動不便的長者、身心障礙者共同聆賞孩子的創意展演，讓兒藝節更深刻的走入社會實踐，體現藝術教育的社會價值。