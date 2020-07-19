2020高雄瘋藝夏10系列活動為親子營造Fantasy World
高雄市最受學生歡迎的暑期大型活動「2020高雄瘋藝夏」，已邁入第11屆，即日起至7月26日舉行，今年主題是「Fantasy World」，共規畫了10個系列活動。「看戲大廟埕」將戲劇送到偏鄉學校，讓偏遠親師生也能免路程輕鬆感受表演藝術資源；另與社會局合作「魔法舞台秀」，讓兒藝節走入社福機構，也邀請民眾加入盡情「瘋藝夏」，預計吸引20萬人次參與。
高雄市教育局代理局長陳佩汝表示，「高雄瘋藝夏」的初衷是以藝術與市民同樂並照顧弱勢學童，今年規劃10個系列活動，為讓偏鄉孩童也相同的機會欣賞優質戲劇，持續與衛武營、南台灣交響樂團等7個國內外劇團合作校園巡演，「看戲大廟埕」系列將戲劇送到六龜、內門、杉林、茂林、桃源、那瑪夏區等15個偏鄉學校，讓偏遠親師生也能免路程輕鬆感受表演藝術資源。
受到大家喜愛的「魔法舞台」，是高雄孩子發揮創意的舞台，今年擴大至10個場地、60場演出。陳佩汝表示，除了於大東文化藝術中心、美麗島捷運站、興富發集團(悅誠廣場)、漢神巨蛋廣場等人潮眾多處演出，今年為響應藝術平權，讓兒藝節更深刻走入社會實踐，教育局與社會局再次合作，並擴大增加仁愛之家、無障礙之家、鳳山老人公寓3個社福機構場次，邀請行動不便的長者、身心障礙者共同聆賞孩子的創意展演，讓兒藝節更深刻的走入社會實踐，體現藝術教育的社會價值。
今年的美術班與創意徵集作品聯展，是高雄市國中小美術班的成果展結合創意徵集得獎作品聯合展出。美術班學生的學院派訓練，及全市兒童不設限各種媒材不拘任何想像以「Fantasy World」為主題自由創作。系列活動包括天池開幕網路秀、偏鄉兒童藝術故事發表、幸福裝置藝術展、英語藝術營、看戲大廟埕、魔法舞台秀、美術班成果展暨創意藝術徵集展、親子工作坊、國際兒少美術創作展，預計吸引20萬人次參與。詳情可上2020高雄瘋藝夏臉書粉絲頁: https://zh-tW.facebook.com/khcfam/查詢。
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