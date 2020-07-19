後疫情時期拚觀光 網紅帶路行銷東高雄

高雄東邊有「高雄後花園」美稱，地理位置獨特，物產豐富多元，近年有不少新興景點及秘境，具觀光發展潛力。高雄市新聞局為強化高雄觀光慢活意象，找來外籍知名YouTuber「撒醬Sachiko」帶路，將東高雄慢活的美好、城市人文的靈性及在地的舌尖美食，開箱讓外界看到很不一樣的高雄之美。

後疫情時期，各產業加大復甦力道，新聞局說，國際行銷及城市能見度要加緊步伐，除持續在高雄市政府Twitter及IG分享特色美照及私藏景點，也藉由知名台日混血YouTuber推薦「慢活東高雄之旅」，以遊記方式將高雄山林夢幻大景及特色美食，呈現給國內外民眾，搭配客運或選擇包車服務，一次玩到底！

美濃以客家文化聞名，特色美食擂茶、粄條來到美濃絕不能錯過。撒醬Sachiko挑戰擂茶DIY，向粉絲及日本觀眾介紹用湯匙吃的「茶」，以茶葉、芝麻、花生等多種原料研磨，富有飽足感又養顏美容。天然蔬果製成的彩色粄條，傳統粄條大變身讓撒醬Sachiko忍不住說表示，「第一次看到這麼色彩繽紛的粄條！」

五百尊羅漢環繞道場的諦願寺，用樟木雕刻而成的巨大臥佛，壯觀莊嚴。六龜彩虹山大佛也是必訪景點，七層樓高的大佛入口處有雙吸睛佛手，是IG網紅拍照及打卡熱點，透過不同創意拍攝角度，留下珍貴有趣照片。

撒醬Sachiko帶領大家到甲仙品嘗香濃的芋頭冰，每一口都吃得到芋頭顆粒，還有芋餅、芋頭酥等特產，冰店旁正是甲仙貓巷，繽紛俏皮的貓咪彩繪相當吸睛，俏皮橘貓信差郵筒是全高雄第一個造型郵筒。

杉林以瓜得名，遊客可體驗DIY雕琢葫蘆燈，撒醬Sachiko驚訝地說「沒想到葫蘆可以變得這麼可愛又時尚！」葫蘆發音像福祿，象徵幸福之意，被視為吉祥物，來到杉林千萬不能錯過。