微光馬祖活動開幕 用藍眼淚推展觀光

今夏馬管處將馬祖戰地坑道結合坑道藍眼淚，串連在地文化、藝術、音樂、美食與生態體驗，發展「微光馬祖」系列活動，今晚正式開幕，透過夏日旺季推動藍眼淚觀光旅遊。

馬祖國家風景區管理處推出系列結合生態體驗與戰地文化活動，帶遊客從艷陽玩到黑夜。今天從官帽山步道輕旅行出發，走入空砲彈殼步道與欣賞360度迷彩瞭望台海景，以及戰地餐桌午茶饗宴。

重頭戲的藍眼淚微光夜光藝廊點燈開幕儀式晚間6時30分舉行，透過以環保LED裝置藝術燈，將藍眼淚意象美景以藝術方式呈現，讓遊客走入地上微光與海上藍眼淚的奇幻場景。

另外，今天起至8月30日晚間7時至10時，可在南竿遊客中心前廣場看到微光海洋燈廊，並可走進北海坑道的「祈願微光隧道」，將心意透過微光祝福傳遞出去。

同樣在南竿遊客中心前廣場的微光音樂會，由馬祖代表歌曲「馬祖頌」原唱翟曼芳率先高歌，隨後演出藝人王喬尹、林雨涵、秉篆秉辰、新生代創作歌手岳均輪番登場，透過年輕好聲音，讓大家在海風吹拂的清涼夏夜暢遊馬祖。

馬管處長方正光表示，馬祖坑道裡最美的就是藍眼淚，而馬祖的美還包含生態、美食、好酒，藉由「微光馬祖」活動整合資源，讓馬祖觀光享譽國際。