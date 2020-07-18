馬祖海上藍眼淚登岸 化身藝術節電光廊

馬管處以藍眼淚搭配戰地坑道發展「微光馬祖」觀光活動，主題微光光廊今晚舉辦點燈儀式，讓光廊的地上微光與坑道的海上藍眼淚相輝映，將藝術結合節電地景，減低光害困擾。

今晚6時30分，馬祖國家風景區管理處南竿遊客中心旁，亮起藍、紅交映的燈光，被遊客驚呼「像阿凡達」的場景，就是微光馬祖的光廊地景裝置，為了降低光害，設計師將電燈光纖往地上照，燈亮也不影響天際、海上的藍眼淚，造成光害。

微光海洋光廊的設計師鄭曜昌表示，發現居民曾提出光害對藍眼淚與星空的影響，為避免採用傳統燈具形成光害，決定將光廊主題強調「暗」而非「光」，利用海洋跟藍眼淚意象襯托「微光」的概念。

燈光常代表照亮的意涵，但鄭曜昌用「暗」思考燈光地景，使用低瓦數的LED造型燈，具環保節能的概念，300盞燈具每日點燈3小時，使用僅約不到2台電腦的電力，相當於不到1度電。

鄭曜昌表示，為了向遊客傳遞暗與藍眼淚的主題，使用深藍色燈，但避免視覺過於單調暗沉，因此以藍與紅的對比色燈展現微光氛圍，也意外營造出紅藍石蒜的意象。

另外透過燈具排放自由曲線模擬波浪型態，傳遞海洋意象，並揣摩海上藍眼淚被攪動而發光的特性，呈現水波疏密具有的律動感，也是他設計施工最困難的部分，為了展示理想的燈具效果，鄭曜昌自己利用300支筷子，總計花費6小時的時間，一根一根排出理想設計的型態，才完成這幅陸上藍眼淚的奇幻燈景。

陸上微光光廊與海上微光藍眼淚相互輝映，今夏從今至8月底在南竿馬管處前綻放光芒。