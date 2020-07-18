三總牙醫續支援烈嶼分院 小英之友會與縣府爆搶功

烈嶼是「離島中的離島」，近年來衛福部金門醫院烈嶼分院牙科醫師均由三軍總醫院派遣醫師協助支援，但最近卻傳出三總派遣的牙醫只支援到9月底。金門縣小英之友會會長蔡其雍得知院方擔憂牙醫師不足後，透過小英之友總會及衛福部等管道溝通協調，近日三總正式函文將由10月份起繼續支援牙科醫師供金門醫院統籌看診至明年底。

對此，金門縣政府也表示，衛生局早於去年底即與三軍總醫院接洽，很高興經過多月來協調，有獲得正面回應。

三總近期將調整內部醫師的調派規劃，在6月份告知台北榮總與金門醫院，原由三總支援的牙科醫師將從10月份起停止支援。因為金門醫院院本部牙科人手就不足，金門縣的公費生最快要在明年7月1日後才能投入看診，將導致烈嶼分院將有9個月恐無牙科駐診。

金門縣小英之友會秘書長王中聖表示，蔡其雍在收到金門醫院的訊息後，立即尋求管道盼能協助醫院解決牙科醫師人手不足的問題。經過蔡其雍的溝通協調後，三總近日傳來好消息，該院在7月10日正式公文函復台北榮總，同意繼續支援牙科醫師不斷炊，原有的牙科支援計劃自10月份起繼續適用至明年12月底，期間由金門醫院統籌派調並隨時檢討需求。