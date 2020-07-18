快訊

你註冊了嗎？藝FUN券開放下載首日 7小時破百萬人登記

漢光演習直升機墜毀 殉職2軍官將追晉為中校少校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

風雨封村不怕斷電成孤島 屏東防災型微電網好幫手

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣綠能辦公室規畫11處原鄉部落建置「緊急災害備用智慧微電網系統」，災變時可提供基本照明、通訊和民生電力需求，已陸續在霧台、瑪家、來義、春日等原鄉5個深山部落建置，今年9月全部完成。圖／縣環保局提供
屏東縣綠能辦公室規畫11處原鄉部落建置「緊急災害備用智慧微電網系統」，災變時可提供基本照明、通訊和民生電力需求，已陸續在霧台、瑪家、來義、春日等原鄉5個深山部落建置，今年9月全部完成。圖／縣環保局提供

屏東縣政府近年推動綠能發展嘗試多元設置型態，在交通不便的原鄉部落建置兼具防災效用的微電網是一大亮點；綠能辦公室規畫11處原鄉部落建置「緊急災害備用智慧微電網系統」，災變時可提供基本照明、通訊和民生電力需求，已陸續在霧台、瑪家、來義、春日等原鄉5個深山部落免費建置，今年9月全部完成，未來如遇上天災封村，不會成為待救的「孤島」。

縣環保局長顏幸苑說，縣府在2014年在林邊鄉光采濕地建構智慧微電網，因光采濕地的成功案例，團隊開始規畫在「每遇風雨就封村成孤島」的原鄉山區村落設置微電網，委託高雄科技大學開發的「緊急災害備用智慧微電網系統」，前年底在霧台鄉大武村、泰武鄉佳興村啟用，作為境內原鄉部落先期示範場域，今年9月11處原鄉部落全部完成。

她說，防災型微電網是套簡易完整的能源調配系統，當部落因故停電，避難中心就能透過太陽能板和蓄電池自主供電，若自主供電發電不足時，則啟動備用柴油發電機，以保持電力不中斷，停電時可獨立供電約2小時，並透過智慧能源管理系統供電給電信基地台，保持災區對外通訊不失聯，還能透過手機App監測電池存量及可用時間，也能遠端開啟發電機供電。

「它的好處多多！」顏幸苑說，延長黃金救援時間是防災型微電網一個重要應用面向，除可獨立提供通訊設施至少72小時用電，在搜救人員抵達災區前，還能於夜間照明及三餐熱食，對災區傷病患，也能提供緊急醫療設備用電，如氧氣機及洗腎機等；因電力供給全年不中斷，不只用於災時用電，平日也能供村民活動使用，電力源自綠色能源，可減少部落電費支出及碳排放量。

屏東縣政府 濕地 停電

延伸閱讀

全中運在屏東防疫不鬆懈 潘孟安提醒觀眾一律戴口罩

屏東家扶中心「愛」市集 義賣募集家扶兒獎助學金

新北消防LINE客服 上萬人連線

公、私防災好夥伴 林口公所簽合作備忘錄

相關新聞

小型光電場讓農地支離破碎 屏縣府關上申請大門

為推動綠能，中央在屏東縣林邊鄉劃設地層下陷嚴重不利耕作的綠能專區，縣府也加碼在沿海4鄉鎮規畫地方綠能專區，今年陸續有3家...

藍縣市長要輔選李眉蓁 陳其邁：不是說選人不選黨嗎？

國民黨預計從本月下旬全力為高雄市長補選候選人李眉蓁助選，國民黨執政縣市長將接力南下高雄輔選。民進黨高雄市長補選候選人陳其...

風雨封村不怕斷電成孤島 屏東防災型微電網好幫手

屏東縣政府近年推動綠能發展嘗試多元設置型態，在交通不便的原鄉部落建置兼具防災效用的微電網是一大亮點；綠能辦公室規畫11處...

無懼烈日曝曬考驗 逆境兒少明起挑戰千里單車環島

一群平均年齡未滿15歲的逆境兒少今天齊聚高雄市大樹區，防曬袖套、太陽眼鏡與頭巾等專業單車配備一一穿戴上身，60位小單車手...

金門衛生局十大死因分析 惡性腫瘤連續38年蟬聯第一名

衛福部公布去年金門縣十大死因統計，惡性腫瘤連續38年蟬聯全國十大死因居冠，金門縣108年十大死因以惡性腫瘤、心臟疾病與肺...

金門首件都更案西南門里公所周邊 預訂年底公告評選

金門縣政府主導開發的首件公辦都市更新案，範圍擇定於金城鎮西南門里公所及其周邊地區，預計興建複合式功能大樓，除提供西、南門...

全中運在屏東防疫不鬆懈 潘孟安提醒觀眾一律戴口罩

2020全中運在屏東，部分比賽項目已在屏東縣境內多個場館熱烈展開， 網球賽事已在7月9日至14日完賽，跆拳道、舉重昨天分...

屏東家扶中心「愛」市集 義賣募集家扶兒獎助學金

今年夏天，讓愛乘以無限大！屏東家扶中心今年暑假舉辦8場「愛市集」見面會，義賣家扶的愛心商品、二手新物，義賣所得用於家扶兒...

美食新天地／乳酪蛋糕跨海團購夯 AROMA老闆苦笑：手快抽筋了

AROMA義式創意料理開店2年，店內經常滿座，老闆鄭凱文做菜用心，將金門貢糖入菜，吸引不少觀光客慕名品嘗。最近老闆鄭凱文...

金門1+1振興券 首波排隊最久1小時

金門首波加碼1+1振興券昨天起在各村里發放，各領券據點一早就擠滿排隊等候的民眾，有人一領就是十多份，部分人排了近1小時才...

全中運「驕仔舞」 翻轉健康操

2020全中運在屏東今舉行開幕典禮，屏東縣府打造全中運創作主題曲「屏東Keep Going」唱出運動員的堅毅精神，縣府衛...

北高雄設航太專區？ 議員爭取

北高雄是螺絲產業重鎮，受時代潮流影響獲利大不如前，高市議員黃秋媖昨在議會質詢，她認為，北高雄有30家航太產業鏈工廠，高市...

熱門新聞

A1車禍持續攀升 彰化縣上半年66人比去年同期多13人

影／崩潰！內湖出現百萬蟲蟲大軍 里長批北市互踢皮球

陸軍航特部規劃進駐台東 饒慶鈴：堅決反對

桃園夜市券啟動 鄭文燦加碼5萬張、延長發放時間

疫情解封後開吃！ 台東兩餐廳推新菜定價均逾1萬元

基隆仲夏夜集今晚登場 港邊浪漫夏夜風情演出22場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。