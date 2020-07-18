風雨封村不怕斷電成孤島 屏東防災型微電網好幫手

屏東縣政府近年推動綠能發展嘗試多元設置型態，在交通不便的原鄉部落建置兼具防災效用的微電網是一大亮點；綠能辦公室規畫11處原鄉部落建置「緊急災害備用智慧微電網系統」，災變時可提供基本照明、通訊和民生電力需求，已陸續在霧台、瑪家、來義、春日等原鄉5個深山部落免費建置，今年9月全部完成，未來如遇上天災封村，不會成為待救的「孤島」。

縣環保局長顏幸苑說，縣府在2014年在林邊鄉光采濕地建構智慧微電網，因光采濕地的成功案例，團隊開始規畫在「每遇風雨就封村成孤島」的原鄉山區村落設置微電網，委託高雄科技大學開發的「緊急災害備用智慧微電網系統」，前年底在霧台鄉大武村、泰武鄉佳興村啟用，作為境內原鄉部落先期示範場域，今年9月11處原鄉部落全部完成。

她說，防災型微電網是套簡易完整的能源調配系統，當部落因故停電，避難中心就能透過太陽能板和蓄電池自主供電，若自主供電發電不足時，則啟動備用柴油發電機，以保持電力不中斷，停電時可獨立供電約2小時，並透過智慧能源管理系統供電給電信基地台，保持災區對外通訊不失聯，還能透過手機App監測電池存量及可用時間，也能遠端開啟發電機供電。

「它的好處多多！」顏幸苑說，延長黃金救援時間是防災型微電網一個重要應用面向，除可獨立提供通訊設施至少72小時用電，在搜救人員抵達災區前，還能於夜間照明及三餐熱食，對災區傷病患，也能提供緊急醫療設備用電，如氧氣機及洗腎機等；因電力供給全年不中斷，不只用於災時用電，平日也能供村民活動使用，電力源自綠色能源，可減少部落電費支出及碳排放量。