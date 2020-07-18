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無懼烈日曝曬考驗 逆境兒少明起挑戰千里單車環島
一群平均年齡未滿15歲的逆境兒少今天齊聚高雄市大樹區，防曬袖套、太陽眼鏡與頭巾等專業單車配備一一穿戴上身，60位小單車手小試身手繞行九曲堂火車站公園一圈，明天出發環島，做好準備接受12天高溫炎熱、總計1000公里的長距離挑戰。
「台灣逆轉聯盟」鏈結全台逆境兒少機構，主要由夢想之家、林業生基金會、飛揚協會與孩子的書屋組成，一年共輔導2000名孩童；逆轉聯盟自2015年暑假發起逆境兒少單車環島活動，今年邁入第6年，明天起環島12天，總公里數1000公里。
為迎接這次挑戰，參加者3個月前開始準備，主辦單位也安排多次練騎行程，其中一群學員從彰化騎到南投，總長95公里。今天上午，60位兒少學員在大樹一勾堂接受眾人祝福，預計明天（19日）至30日，挑戰12天單車環島行程。
報名成員中，少數人曾參加過以往的環島行程，對於這次挑戰信心滿滿，不過初次報名者則是擔心騎不完，出發前心情忐忑不安，緊張寫在臉上。
「台灣逆轉聯盟」理事長郭志彬領表示，今年遇上疫情來襲，活動經費籌募困難，孩子也在多變氣候下參加行程訓練，這群孩子為環島忍受風吹日晒雨淋，真的不容易，希望環島行程讓這群弱勢孩子走向不一樣未來，進一步逆轉人生。
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