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小型光電場讓農地支離破碎 屏縣府關上申請大門

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
光電板面積660平方公尺、發電量100千瓦的小型光電場林立，屏東縣已成長至400多場，因手續簡便、施工量體小，且免徵田賦、收入穩定，成為新興副業。記者潘欣中／攝影
光電板面積660平方公尺、發電量100千瓦的小型光電場林立，屏東縣已成長至400多場，因手續簡便、施工量體小，且免徵田賦、收入穩定，成為新興副業。記者潘欣中／攝影

為推動綠能，中央在屏東縣林邊鄉劃設地層下陷嚴重不利耕作的綠能專區，縣府也加碼在沿海4鄉鎮規畫地方綠能專區，今年陸續有3家綠能廠商動工，綠能產業一片欣欣向榮，但法令規定光電板面積660平方公尺、發電量100千瓦免申請土地變更，屏東縣已有400多個小型光電場，成為農民的新興副業，因造成農地破碎化，縣府下月1日起停止受理申請。

農委會2015年陸續公告國內「嚴重地層下陷地區內不利耕作得設置綠能設施」農地，屏東縣政府為活化未被同樣嚴重地層下陷的農地，去年公告東港、林邊、佳冬及枋寮4鄉鎮不利耕作農地，可比照設置綠能設施，雖有農地繼承產生的多人持分問題整合不易，在綠能辦公室居間溝通協調下，3家遴選廠商已在林邊、佳冬鄉成功整合300多公頃農地建置光電場；縣府已把全縣29萬戶民生用電達成全綠電的目標訂在明年底

在農委會劃設中央光電專區、縣府加碼劃設地方光電專區下，太陽能綠能產業成為活化劣地的一帖妙方，但縣府也發現，光電板面積660平方公尺、發電量100千瓦的小型光電場林立，短短數年已成長至400多場；因依非都市土地使用管制規則，660平方公尺的小場申請再生能源相關設施容許使用，免雜項執照及建照，只需附台電同意書，手續簡便、施工量體小，且免田賦、收入穩定，成為新興副業。

屏東縣綠能辦公室說，不少地主分割農地取得最大比例的小型光電場種電面積，造成農地支離破碎，其中不乏可耕作的良田，卻用來種電，決定8月1日起停止受理這類案場申請，不溯既往，已有3個月的宣導期；縣長潘孟安說，綠電是活化劣地、保存良田，以永續的綠能基地方式經營，面積660平方公尺小型光電場違背不利耕地種電的宗旨，這扇門要及時關上。

屏東縣政府 農地 種電

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