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金門衛生局十大死因分析 惡性腫瘤連續38年蟬聯第一名

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣衛生局今天公布金門癌症的十大死因，提醒民眾要定期健檢追蹤。圖／金門縣衛生局提供
金門縣衛生局今天公布金門癌症的十大死因，提醒民眾要定期健檢追蹤。圖／金門縣衛生局提供

衛福部公布去年金門縣十大死因統計，惡性腫瘤連續38年蟬聯全國十大死因居冠，金門縣108年十大死因以惡性腫瘤、心臟疾病與肺炎居金門主要死因前三名，金門縣衛生局呼籲民眾要定期健康檢查，烹調少糖少鹽少油外，多攝取天然蔬果與規律運動。

金門縣衛生局今天表示，金門縣108年十大死因依序為：(1)惡性腫瘤(死亡人數265人) (2)心臟疾病(高血壓性疾病除外，死亡人數98人)(3)肺炎(死亡人數51人) (4)腦血管疾病(死亡人數49人) (5)糖尿病(死亡人數37人) (6)高血壓性疾病 (死亡人數26人)(7)事故傷害 (死亡人數26人) (8) 慢性下呼吸道疾病 (死亡人數22人) (9)腎炎、腎病症候群及腎病變 (死亡人數20人) (10)蓄意自我傷害(自殺)(死亡人數15人)。

衛生局說明，金門縣108年死亡人數計786人(男性461人，女性325人)，較107年755人增加31人，標準化死亡率為每十萬人口314.5人，與107年每十萬人口316.4人相較降低0.6%，也低於全國標準化死亡率每十萬人口408.2人。

與全國十大死因相較，金門高血壓性疾病及蓄意自我傷害(自殺)排名分別為第六及第十順位，全國排名則為第八及十一順位。

此外，108年金門死亡人數與107年相較以腎炎腎病症候群及腎病變(107年十大死因第十二位；108年十大死因第九位）、糖尿病(107年十大死因第六位；108年十大死因第五位）分別上升66%、23%較為顯著，敗血症(107年十大死因第九位；108年十大死因第十三位）、慢性肝病及肝硬化(107年十大死因第十位；108年十大死因第十一位）則分別下降53%、32%較為顯著。

金門縣108年十大癌症死因依序為：(1) 氣管、支氣管和肺癌 (死亡人數51人)(2) 肝和肝內膽管癌(死亡人數44人)(3)結腸、直腸和肛門癌(死亡人數35人)(4)食道癌(死亡人數28人) (5)女性乳癌 (死亡人數12人)、(6) 前列腺(攝護腺)癌 (死亡人數10人) 、 (7)胃癌(死亡人數11人) 、(8)胰臟癌 (死亡人數11人) 、(9)口腔癌(死亡人數10人)及(10)子宮體癌(死亡人數4人) ， 108年本縣癌症死亡人數計265人(男性166人，女性99人)，占所有死亡人數33.7%，標準化死亡率108.2人，與全國癌症標準化死亡率121.3人相較低11%，另與107年癌症標準化死亡率121.8人相較下降14%。

統計結果顯示，金門縣的氣管、支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌及結腸、直腸和肛門癌居十大癌症前三位，其中又以氣管、支氣管及肺癌(107年癌症十大死因第二位；108年癌症十大死因第一位）、食道癌(107年癌症十大死因第六位；108年癌症十大死因第四位）及前列腺(攝護腺癌(107年癌症十大死因第七位；108年癌症十大死因第六位）)排名較107年上升。108年的十大死因除惡性腫瘤，其餘死因如心臟疾病(高血壓性疾病)、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病多與現代人常見的代謝症候群有關。

金門醫院近日就診人數激增，衛生局也提醒民眾平日要多注意身體有無異狀。記者蔡家蓁／攝影
金門醫院近日就診人數激增，衛生局也提醒民眾平日要多注意身體有無異狀。記者蔡家蓁／攝影

癌症 金門 衛生局

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