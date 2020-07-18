金門首件都更案西南門里公所周邊 預訂年底公告評選

金門縣政府主導開發的首件公辦都市更新案，範圍擇定於金城鎮西南門里公所及其周邊地區，預計興建複合式功能大樓，除提供西、南門里公所里民活動場 所外，另因應公益設施需求，更增加社會福利設施空間，並考量市區產業活動興盛及完善現代都市之生活機能，引入商辦及商場，活絡市區商業活動，為舊城區再生樹立標竿示範。

縣府財政處今天表示，金城鎮西南門里公所位處民權路與光前路交接路口，屬城鎮核心區域，地理位置良好。西南門里公所現況建築物窳陋，內部屋頂水泥剝落、鋼筋外露，有傾頹及朽壞之虞，西、南門里公所重建歷經多年，原於前縣長李沃士時期，雖經可行性評估以設定地上權方式辦理，後鎮公所及鎮民反應，應結合周邊地區納入都市更新整體規劃開發，擬定都更範圍大，且因私有權人眾多，意見分歧，致都更案整合的複雜性高，以致推行不易。

財政處進一步提到，為解決里公所建物老舊問題，同時兼顧城區土地活化更新的目標，楊鎮浯縣長上任後，便指示要積極推動此公辦都市更新案。

此案為金門縣首件公辦都市更新案，前委託專業顧問機構協助整合周邊私有土地所有權人，歷經一年半來多次與周邊私有權人溝通協調，終於取得共識。已初步完成建築開發量體規劃、估算容積獎勵項目與額度及各所有權人都更權利價值，以作為後續辦理權利變換之基準。

同時也完成有意願參與之私有權人認同同意，據以作為都市更新單元。同時於日前由財政處與受委託專業顧問團隊向縣長專案簡報，經裁示，初步規劃方案尚屬可行，應積極策辦推動。