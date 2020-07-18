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金門首件都更案西南門里公所周邊 預訂年底公告評選

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
都更後，未來新大樓在民權路與光前路口的示意圖。圖／縣府提供
都更後，未來新大樓在民權路與光前路口的示意圖。圖／縣府提供

金門縣政府主導開發的首件公辦都市更新案，範圍擇定於金城鎮西南門里公所及其周邊地區，預計興建複合式功能大樓，除提供西、南門里公所里民活動場 所外，另因應公益設施需求，更增加社會福利設施空間，並考量市區產業活動興盛及完善現代都市之生活機能，引入商辦及商場，活絡市區商業活動，為舊城區再生樹立標竿示範。

縣府財政處今天表示，金城鎮西南門里公所位處民權路與光前路交接路口，屬城鎮核心區域，地理位置良好。西南門里公所現況建築物窳陋，內部屋頂水泥剝落、鋼筋外露，有傾頹及朽壞之虞，西、南門里公所重建歷經多年，原於前縣長李沃士時期，雖經可行性評估以設定地上權方式辦理，後鎮公所及鎮民反應，應結合周邊地區納入都市更新整體規劃開發，擬定都更範圍大，且因私有權人眾多，意見分歧，致都更案整合的複雜性高，以致推行不易。

財政處進一步提到，為解決里公所建物老舊問題，同時兼顧城區土地活化更新的目標，楊鎮浯縣長上任後，便指示要積極推動此公辦都市更新案。

此案為金門縣首件公辦都市更新案，前委託專業顧問機構協助整合周邊私有土地所有權人，歷經一年半來多次與周邊私有權人溝通協調，終於取得共識。已初步完成建築開發量體規劃、估算容積獎勵項目與額度及各所有權人都更權利價值，以作為後續辦理權利變換之基準。

同時也完成有意願參與之私有權人認同同意，據以作為都市更新單元。同時於日前由財政處與受委託專業顧問團隊向縣長專案簡報，經裁示，初步規劃方案尚屬可行，應積極策辦推動。

財政處強調，之後將接續辦理範圍內之所有權人說明會，並於年度內完成更新地區劃定，依據都市更新條例政府主導都市更新專章等相關規定，在本年年底內辦理公開評選委託都市更新事業機構為實施者。藉由公辦都市更新達到西南門里公所及其周邊地區之公辦都市更新案為老舊城區更新，提供優質住宅、商場需求及公益設施，也期待西南門里辦公室的重建，能滿足居民大眾所需的人行開放空間及民眾、社區活動使用。

金城鎮西南門里公所位處民權路與光前路交接路口，屬城鎮核心區域，將成為縣府主導開發的首件公辦都市更新案。記者蔡家蓁／攝影
金城鎮西南門里公所位處民權路與光前路交接路口，屬城鎮核心區域，將成為縣府主導開發的首件公辦都市更新案。記者蔡家蓁／攝影
縣府今天表示，金門縣政府主導開發的首件公辦都市更新案，範圍擇定於金城鎮西南門里公所及其周邊地區，未來新大樓在民權路88巷與民權路口。圖／縣府提供
縣府今天表示，金門縣政府主導開發的首件公辦都市更新案，範圍擇定於金城鎮西南門里公所及其周邊地區，未來新大樓在民權路88巷與民權路口。圖／縣府提供

都市更新 都更 金門

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