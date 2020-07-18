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影／頂著高溫鑽媽祖轎底祈福 李眉蓁「肉快燙焦了」
國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今天到內門參拜兩座紫竹寺，競選團隊也安排旗山老街拜票行程，適逢旗山天后宮遶境盛會，媽祖神轎隊伍行經旗山老街，李眉蓁跟隨信眾一起鑽轎底祈福，全身趴倒匍匐在地，滾燙的柏油路面帶來不小考驗。她說，以前曾鑽過轎底，祈求神明多給她一些智慧。
旗山天后宮從7月14至19日進行四年一科的平安遶境活動，今天遶境隊伍在旗山中山路、延平路與中華路一帶，上午近11點，國民黨市長候選人李眉蓁的拜票行程也在旗山老街，虎爺會人員護送媽祖神轎隊伍行進，李眉蓁與陪同拜票的高市議員李雅築一起跪地等著鑽轎底祈求天后宮媽祖庇佑。
李眉蓁說，以前在左營曾鑽過轎底，今天天氣很熱，地面很燙，好像肉快燙焦了，跪求時「祈求佛祖（媽祖）多給我一些智慧」。
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