全中運在屏東防疫不鬆懈 潘孟安提醒觀眾一律戴口罩

2020全中運在屏東，部分比賽項目已在屏東縣境內多個場館熱烈展開， 網球賽事已在7月9日至14日完賽，跆拳道、舉重昨天分別在大仁科技大學體育館縣立大同高中登場，角力、空手道等項目也在今天登場；屏東縣長潘孟安今天上午先後到恆春工商和車城國中體育館視察場地和防疫措施，發現不少觀眾認為疫情大解封未帶口罩，也提醒觀眾到場加油務必戴口罩。

2020全中運在屏東，有1萬6000千多名選手和教練參與，部分家長也南下加油，比賽場館周邊的旅館多客滿；老家在屏東車城鄉的潘孟安，上午先後到恆春工商體育館角力比賽會場、車城國小空手道會場視察，除了關心場地設置和防疫措施外，也為在場參賽的選手加油，特別呼籲到場的觀眾，雖然國內疫情趨緩，還是要配合規定在入口量體溫和戴口罩進場，繼續為台灣的防疫團結努力。 2020全中運在屏東，角力比賽今天在恆春工商體育館登場，觀眾一律要戴口罩；縣長潘孟安（右）上午戴口罩到場視察場地和防疫措施。記者潘欣中／攝影 2020全中運在屏東，角力比賽今天在恆春工商體育館登場，觀眾一律要戴口罩。記者潘欣中／攝影