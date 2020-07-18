屏科大無人機智慧農林研習營開課 培育高中職種子教師

近年來遙測技術與時俱進，智慧農、林業不再紙上談兵，而是實際應用第一級產業，無人機軟硬體設備發展，也提升農林漁牧等產業的工作效率。屏科大無人載具應用研發中心團隊為提升高中職教師教學能量特開設研習營，傳遞最新智慧農林業的知識及技術，並以無人機農林應用與操作實務為主題。

研習營昨、今兩天在內埔農工舉行，屏科大指出，傳授無人機操作專業技能，讓高中職教師提升教學能量，未來希望投擲噴灑或大面積的森林資源調查，都能用無人機代替傳統人力完成，減少大量的時間及人力成本，也增加產業的產能，高中職端與技職高教端串聯，以智慧化技術導入教學內容，讓未來台灣的農業環境有更多的專業人才挹注。

課程由屏科大無人載具應用研發中心助理研究員謝依達、水保系副教授江介倫及森林系副教授陳建璋、助理教授魏浚紘針對國內無人機基礎知識、相關法規、應用及實務操作等內容授課。邀請臺灣無人機協會理事長吳修廉及冠昇生態有限公司執行長黃上權向學員分享遙控無人機在智慧農、林業的發展現況及未來展望。

謝依達說，現今第一級產業正在轉型，精準農業、精準林業是業界追求目標，無人機技術扮演重要角色，透過研習營，提升高中職教師對無人機基本知識及相關操作與應用技能，讓無人機知能向下深耕。