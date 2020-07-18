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屏東家扶中心「愛」市集 義賣募集家扶兒獎助學金

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
屏東家扶中心今年暑假舉辦8場「愛市集」見面會，義賣家扶的愛心商品、二手新物，義賣所得用於家扶兒獎助學金。記者劉星君／攝影
屏東家扶中心今年暑假舉辦8場「愛市集」見面會，義賣家扶的愛心商品、二手新物，義賣所得用於家扶兒獎助學金。記者劉星君／攝影

今年夏天，讓愛乘以無限大！屏東家扶中心今年暑假舉辦8場「愛市集」見面會，義賣家扶的愛心商品、二手新物，義賣所得用於家扶兒獎助學金，今年受疫情影響，屏東家扶中心整體的捐款下降1成。第一場「愛市集」見面，昨在屏東市佛光講堂門口前登場，受家扶扶助的學子們也參與義賣，學會更懂得珍惜得來不易的資源協助。

屏東家扶中心在屏東縣三個辦公室，屏東市、潮州區與恆春區，今年愛市集見面會舉辦8場，昨第一場在屏東市佛光講堂登場，8場愛市集見面會除了在屏東市，也會在潮州、車城、佳冬、林邊等地登場。

受家扶扶助的學子們，一同參與愛市集義賣活動，第一次參與義賣的高三生秀秀說，義賣時被拒絕感到很挫折，有些民眾還會質疑「你們是賣愛心筆嗎？」，但也有民眾很熱心直接捐錢，但還是會請民眾挑所需的物品回贈，「義賣不容易」。

高二的小星說，參與義賣後，很多事情不表面上看到的那麼容易；大學生小甄（化名）說，求學期間受到家扶的協助，參與家扶多次回饋方案，體悟到社會是彼此互助，有能力幫助人就要付出。

屏東家扶暑假「愛市集」有家扶的愛心商品、二手新物等，義賣所得用於家扶兒的獎助學金，每年9月開學前夕，舉辦家扶兒獎助學金，今年提供給700名國小到大專的學子們，獎助學金共約455萬元；也邀請大家一同來「愛市集」，家扶也舉辦各種社會回饋專案，包括社區掃街、海邊淨灘、多元學習等。

愛市集接下來還有7個場次，7月23日上午8點到11點半在潮州中正市場7-11前； 7月25日9點半到下午4點半在車城福安宮廣場；7月25日下午2點到5點在佳冬石光見7-11對面；8月8日上午8點到11點半在林邊全家中林店前；8月8日在上午9點半到4點半在車城福安宮廣場；8月9日下午2點到6點在屏東市孫立人將軍行館；8月21日在上午7點到12點在屏東佛光講堂門口前。

屏東縣 義賣 愛心筆

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