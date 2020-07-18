快訊

整理包／藝FUN券今上午9時開放登記！ 15問一次解惑

亞裔第1人！下潛地球最深處 林穎聰「此生無憾」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情解封看準報復性商機 阿秋大肥鵝台中開新分店

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中知名阿秋大肥鵝餐飲集團看準解封後的「報復性」商機，於台中市南區擴展新分店，更搭上振興券加碼端出用餐滿3千元免費送「活龍蝦」的好康活動。記者余采瀅／攝影
台中知名阿秋大肥鵝餐飲集團看準解封後的「報復性」商機，於台中市南區擴展新分店，更搭上振興券加碼端出用餐滿3千元免費送「活龍蝦」的好康活動。記者余采瀅／攝影

國內疫情趨緩，台中知名阿秋大肥鵝餐飲集團看準解封後的「報復性」商機，昨於台中市南區擴展新分店，霸氣回歸搶市，更搭上振興券加碼端出用餐滿3千元免費送「活龍蝦」的好康活動；頂級粵菜餐廳「頂粵吉品」也進軍台中，已開始試營運，除提供19間包廂與1區開放式用餐環境，並打造奢華婚宴場所。

台中知名餐廳阿秋大肥鵝，今年3月太平店因疫情衝擊歇業，在台中餐飲業投下震撼彈，現在疫情趨緩，業者重振旗鼓，在台中市南區新開分店，搭配現在最夯的振興三倍券，只要用餐滿3千元並使用振興券，免費送「活龍蝦」，祭出優惠方案搶客。

台中市頂級餐廳「頂粵吉品」也於本月16日試營運，由擁有超過35年廚藝經歷的賴遠輝領軍坐鎮，他過去曾在台北亞太飯店、台北神旺飯店、台北世貿聯誼社等知名餐廳任職，被各地政商名流、美食家譽為潮州菜大師。「頂粵吉品」以潮粵名菜為主軸，融入私廚資深歷練與精神，潮州滷水鵝、麻油龍虎斑、頂粵片皮鴨等，都是每桌必點招牌菜色

「頂粵吉品」占地廣大，一樓提供19間包廂與1區開放式「落羽廳」，各式包廂可容納不同人數及用餐需求；二樓則打造宴會廳「星光廳」，可容納46桌，還有500吋LED電視牆，以及全長23公尺的星光大道升降台，無論是婚禮、大型會議及商宴等各項活動都可舉辦。

頂級餐廳「頂粵吉品」進軍台中，已開始試營運。圖／頂粵吉品提供
頂級餐廳「頂粵吉品」進軍台中，已開始試營運。圖／頂粵吉品提供
「頂粵吉品」二樓打造宴會廳「星光廳」，可容納46桌，無論是婚禮、大型會議及商宴等各項活動都可舉辦。圖／頂粵吉品提供
「頂粵吉品」二樓打造宴會廳「星光廳」，可容納46桌，無論是婚禮、大型會議及商宴等各項活動都可舉辦。圖／頂粵吉品提供

疫情 台中市 菜色

延伸閱讀

明安接單升溫 獲利揚

晶電、億光 Mini LED出貨增

長榮、陽明台驊 營運熱

台積樂觀景氣 高價IC設計股帶勁

相關新聞

疫情解封看準報復性商機 阿秋大肥鵝台中開新分店

國內疫情趨緩，台中知名阿秋大肥鵝餐飲集團看準解封後的「報復性」商機，昨於台中市南區擴展新分店，霸氣回歸搶市，更搭上振興券...

美食新天地／乳酪蛋糕跨海團購夯 AROMA老闆苦笑：手快抽筋了

AROMA義式創意料理開店2年，店內經常滿座，老闆鄭凱文做菜用心，將金門貢糖入菜，吸引不少觀光客慕名品嘗。最近老闆鄭凱文...

金門1+1振興券 首波排隊最久1小時

金門首波加碼1+1振興券昨天起在各村里發放，各領券據點一早就擠滿排隊等候的民眾，有人一領就是十多份，部分人排了近1小時才...

全中運「驕仔舞」 翻轉健康操

2020全中運在屏東今舉行開幕典禮，屏東縣府打造全中運創作主題曲「屏東Keep Going」唱出運動員的堅毅精神，縣府衛...

北高雄設航太專區？ 議員爭取

北高雄是螺絲產業重鎮，受時代潮流影響獲利大不如前，高市議員黃秋媖昨在議會質詢，她認為，北高雄有30家航太產業鏈工廠，高市...

高雄軌道建設 規畫發展城中城

高雄市大眾捷運網絡日益綿密，考量未來軌道沿線的城市發展與區域開發，高市議員李眉蓁、黃香菽昨召開「軌道系統沿線的聯合開發及...

南方好食尚／菊彌早午餐 現做美味CP值高

高雄市苓雅區有家「菊彌手作早午餐」，是一對年輕夫妻經營的溫馨店家，CP值超高。各種口味的日式玉子燒、人來瘋蛋餅，都是由在...

高市危老重建法規鬆綁 較前2年翻倍成長

危險老舊建築是都市之瘤，高雄市今年5月起祭出新的重建獎勵措施，刺激民間推案量能，也同步鬆綁危險老舊重建案併用容積移轉及增...

藍團結強勢 高市議長補選確定31日

高雄市議會昨決議議長補選定於7月31日舉辦，雖然民進黨團主張議長補選應延到8月15日市長補選後再辦理，但昨天在國民黨人數...

高雄軌道如何發展「城中城」學者：須重視跨局處整合

高雄市大眾捷運網絡日益綿密，考量未來軌道沿線的城市發展與區域開發，高市議員李眉蓁、黃香菽召開「軌道系統沿線的聯合開發及 ...

超美！馬祖藍眼淚裝置藝術明晚點燈 燈光夜廊超浪漫

馬祖國家風景區管理處以「2020脊梁山脈旅遊年」為主題，結合藍眼淚「微光」意象與戰地坑道等觀光資源，將在18、19日兩天...

龔明鑫參訪安平港灣 黃偉哲盼別再做高雄港的附屬港

國發會主委龔明鑫今天到台南關心安平港灣發展，台南市長黃偉哲爭取大南方計畫之一的安平港灣區發展計畫，請求國發會協助安平港發...

熱門新聞

200元三倍券秒變400元 桃園夜市券兌換今晚開跑

歷經5年停工！北市今天將核發新建照 大巨蛋正式復工

A1車禍持續攀升 彰化縣上半年66人比去年同期多13人

暑期上清境合歡山注意了 埔霧公路人止關路段有管制

深澳漁港光雕水舞秀夜夜震撼到24日 很多基隆人相揪看

桃園夜市券啟動 鄭文燦加碼5萬張、延長發放時間

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。