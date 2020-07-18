疫情解封看準報復性商機 阿秋大肥鵝台中開新分店

國內疫情趨緩，台中知名阿秋大肥鵝餐飲集團看準解封後的「報復性」商機，昨於台中市南區擴展新分店，霸氣回歸搶市，更搭上振興券加碼端出用餐滿3千元免費送「活龍蝦」的好康活動；頂級粵菜餐廳「頂粵吉品」也進軍台中，已開始試營運，除提供19間包廂與1區開放式用餐環境，並打造奢華婚宴場所。

台中知名餐廳阿秋大肥鵝，今年3月太平店因疫情衝擊歇業，在台中餐飲業投下震撼彈，現在疫情趨緩，業者重振旗鼓，在台中市南區新開分店，搭配現在最夯的振興三倍券，只要用餐滿3千元並使用振興券，免費送「活龍蝦」，祭出優惠方案搶客。

台中市頂級餐廳「頂粵吉品」也於本月16日試營運，由擁有超過35年廚藝經歷的賴遠輝領軍坐鎮，他過去曾在台北亞太飯店、台北神旺飯店、台北世貿聯誼社等知名餐廳任職，被各地政商名流、美食家譽為潮州菜大師。「頂粵吉品」以潮粵名菜為主軸，融入私廚資深歷練與精神，潮州滷水鵝、麻油龍虎斑、頂粵片皮鴨等，都是每桌必點招牌菜色。