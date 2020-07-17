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高雄軌道建設 規畫發展城中城

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄報導
未來城市發展與軌道建設息息相關，高市議會昨舉辦「軌道系統沿線的聯合開發及 TOD 運作策略」公聽會。記者徐白櫻／攝影
未來城市發展與軌道建設息息相關，高市議會昨舉辦「軌道系統沿線的聯合開發及 TOD 運作策略」公聽會。記者徐白櫻／攝影

高雄市大眾捷運網絡日益綿密，考量未來軌道沿線的城市發展與區域開發，高市議員李眉蓁、黃香菽昨召開「軌道系統沿線的聯合開發及 TOD 運作策略」公聽會。現場學者建議，軌道發展策略要扣緊未來的人口移動與變化，先找幾個站體當示範點，各局處須跨局處整合才能成功。

國民黨高雄市長候選人、市議員李眉蓁昨下午在高市議會與黃香菽議員共同主持公聽會，針對軌道系統沿線的聯合開發，及 TOD（大眾運輸導向型發展）聽取各界意見，高雄市政府捷運工程局、交通局、財政局、研考會、都發局等部門及學者專家參與討論。

捷運局副總工程司黃俊翰說，縣市合併後，高市府重新思考捷運沿線規畫，結合商業活動規畫「城中城」，大魯閣草衙道就是最好案例，北機、南機與大寮捷運站等地都有相關構想，至今年2月止，38件開發案為市府挹注12億財源。

文藻外語大學國際企管管理系教授賴文泰指出， TOD是1993年一名美國建築師提出概念，真正目的要抑止私人運具進入市區，以大陸廣九鐵路來說，沿線是農田，高樓大廈就代表車站到了，如何讓樓地板面積使用率提高是關鍵核心。

曾任高市府交通局長的成功大學教授鄭永祥說，台北捷運運輸量約220萬人，高雄只有17.5萬人，以法國巴黎來說，羅浮宮也位在運輸軸線上，且導入金融服務業，軌道末端的土地取得便宜，常規畫社會住宅或青年住宅，跨局處整合就有機會成功。

捷運 高雄市 李眉蓁

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