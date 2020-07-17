高雄軌道如何發展「城中城」學者：須重視跨局處整合

高雄市大眾捷運網絡日益綿密，考量未來軌道沿線的城市發展與區域開發，高市議員李眉蓁、黃香菽召開「軌道系統沿線的聯合開發及 TOD 運作策略」公聽會。現場學者建議，軌道發展策略一定要扣緊未來的人口移動與變化，先找幾個站體當示範點，各局處須進行跨局處整合才能成功。

國民黨高雄市長候選人、市議員李眉蓁今天下午在高市議會與黃香菽議員共同主持公聽會，針對軌道系統沿線的聯合開發，以及 TOD（大眾運輸導向型發展）聽取各界意見，高雄市政府捷運工程局、交通局、財政局、研考會、都發局等部門及學者專家參與討論。

捷運局副總工程司黃俊翰指出，縣市合併後，高市府重新思考捷運沿線規畫，結合商業活動規畫「城中城」，目前大魯閣草衙道就是最好案例，北機、南機與大寮捷運站等地都有相關構想，至今年2月止，38件開發案共為市府挹注12億財源。

文藻外語大學國際企管管理系教授賴文泰指出， TOD是1993年一位美國建築師提出的概念，真正目的是要抑止私人運具進入市區，以大陸廣九鐵路來說，沿線是農田，高樓大廈到就代表車站到了，如何讓樓地板面積的使用率提高是關鍵核心。

曾任高市府交通局長的成功大學教授鄭永祥表示，台北捷運運輸量約220萬人，高雄只有17.5萬人，以法國巴黎來說，羅浮宮也位在運輸軸線上，且導入金融服務業，軌道末端的土地取得便宜，常規畫社會住宅或青年住宅，跨局處整合就有機會成功。

李眉蓁聽取市府單位跟學者專家意見後表示，她擔任三屆議員，深刻感受很多事情只是要不要做而已，若橫向聯繫會有障礙，是因各局處有各局處考量，因此市長的宏觀視野對高雄很重要，以前台中人口少，現在卻比高雄還多，是因為台積電等企業進駐，產業問題也會影響城市發展。