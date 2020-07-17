聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄軌道如何發展「城中城」學者：須重視跨局處整合

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
未來城市發展與軌道建設息息相關，高市議會今舉辦「軌道系統沿線的聯合開發及 TOD 運作策略」公聽會。記者徐白櫻／攝影
未來城市發展與軌道建設息息相關，高市議會今舉辦「軌道系統沿線的聯合開發及 TOD 運作策略」公聽會。記者徐白櫻／攝影

高雄市大眾捷運網絡日益綿密，考量未來軌道沿線的城市發展與區域開發，高市議員李眉蓁、黃香菽召開「軌道系統沿線的聯合開發及 TOD 運作策略」公聽會。現場學者建議，軌道發展策略一定要扣緊未來的人口移動與變化，先找幾個站體當示範點，各局處須進行跨局處整合才能成功。

國民黨高雄市長候選人、市議員李眉蓁今天下午在高市議會與黃香菽議員共同主持公聽會，針對軌道系統沿線的聯合開發，以及 TOD（大眾運輸導向型發展）聽取各界意見，高雄市政府捷運工程局、交通局、財政局、研考會、都發局等部門及學者專家參與討論。

捷運局副總工程司黃俊翰指出，縣市合併後，高市府重新思考捷運沿線規畫，結合商業活動規畫「城中城」，目前大魯閣草衙道就是最好案例，北機、南機與大寮捷運站等地都有相關構想，至今年2月止，38件開發案共為市府挹注12億財源。

文藻外語大學國際企管管理系教授賴文泰指出， TOD是1993年一位美國建築師提出的概念，真正目的是要抑止私人運具進入市區，以大陸廣九鐵路來說，沿線是農田，高樓大廈到就代表車站到了，如何讓樓地板面積的使用率提高是關鍵核心。

曾任高市府交通局長的成功大學教授鄭永祥表示，台北捷運運輸量約220萬人，高雄只有17.5萬人，以法國巴黎來說，羅浮宮也位在運輸軸線上，且導入金融服務業，軌道末端的土地取得便宜，常規畫社會住宅或青年住宅，跨局處整合就有機會成功。

李眉蓁聽取市府單位跟學者專家意見後表示，她擔任三屆議員，深刻感受很多事情只是要不要做而已，若橫向聯繫會有障礙，是因各局處有各局處考量，因此市長的宏觀視野對高雄很重要，以前台中人口少，現在卻比高雄還多，是因為台積電等企業進駐，產業問題也會影響城市發展。

捷運 高雄市 李眉蓁

延伸閱讀

高雄市議長731補選 國民黨團：補選後全力輔選李眉蓁

陳菊任命案過關 李眉蓁：陳其邁換位置就換態度

找韓國瑜來高雄輔選？ 李眉蓁：他怕害到我

藍疑綠到出汁？ 陳其邁：高雄是百花齊放城市

相關新聞

超美！馬祖藍眼淚裝置藝術明晚點燈 燈光夜廊超浪漫

馬祖國家風景區管理處以「2020脊梁山脈旅遊年」為主題，結合藍眼淚「微光」意象與戰地坑道等觀光資源，將在18、19日兩天...

龔明鑫參訪安平港灣 黃偉哲盼別再做高雄港的附屬港

國發會主委龔明鑫今天到台南關心安平港灣發展，台南市長黃偉哲爭取大南方計畫之一的安平港灣區發展計畫，請求國發會協助安平港發...

高雄市議長731補選 國民黨團：補選後全力輔選李眉蓁

高雄市議會下午大會決議，議長補選定於7月31日。國民黨籍副議長陸淑美表示，支持國民黨提名的議長補選候選人曾麗燕，曾麗燕感...

高雄軌道如何發展「城中城」學者：須重視跨局處整合

高雄市大眾捷運網絡日益綿密，考量未來軌道沿線的城市發展與區域開發，高市議員李眉蓁、黃香菽召開「軌道系統沿線的聯合開發及 ...

假日加班 明天高雄郵局151支局繼續銷售三倍券

振興三倍券販售進入第3天，高雄市各支局已經賣出19萬份左右，排隊人員比前兩天少很多。高雄郵局表示，明天是假日，除了市府郵...

影／全中運「驕仔舞」編舞者：翻轉健康操打造全民運動

2020全中運在屏東即將在7月18日登場，屏東縣府打造全中運創作主題曲「屏東Keep Going」唱出運動員努力鍛鍊追夢...

交通部放寬大車職業駕駛年齡限制 陳玉珍：未因地制宜

交通部於7月1日公告完成修正發布道路交通安全規則部分條文及汽車運輸業管理規則第19條之7規定，放寬汽車運輸業所屬大型車職...

熬過上半年等嘸人苦日子 墾丁暑假重現一房難求榮景

國內新冠肺炎疫情趨緩大解封，學校15日開始放暑假，政府安心旅遊補助和振興三倍券陸續啟動，加上國人暫時無法出國旅遊，夏日水...

全中運18日屏東縣立田徑場開幕 交通接駁資訊看這裡

109年全中運開幕典禮7月18日在屏東縣立田徑場登場，屏東縣警局、屏東縣府交通旅遊處與屏東客運等單位，做好準備，因應屆時...

屏東河濱寵物公園修繕完工 毛爸毛媽打卡新景點

屏東縣府「屏東河濱寵物公園」修繕工程近日完成，以翻轉式圍籬取代塑膠尼龍網、插畫彩繪告示牌增加辦視度、設置洗手台提供寵物飲...

打造旗津觀光島 高市推5計畫

後疫情時代，政府極力振興觀光，高雄市政府全力打造觀光景點，有沙灘海景的旗津是市府推動重點之一，觀光局代理局長邱俊龍昨表示...

高市議長補選 初定7月31日

高雄市議會程序委員會昨下午初定議長補選日在7月31日，今下午送大會討論。昨主持程序委員會副議長陸淑美聲明，自己的一票必定...

熱門新聞

200元三倍券秒變400元 桃園夜市券兌換今晚開跑

歷經5年停工！北市今天將核發新建照 大巨蛋正式復工

深澳漁港光雕水舞秀夜夜震撼到24日 很多基隆人相揪看

暑期上清境合歡山注意了 埔霧公路人止關路段有管制

周幼偉表現優秀為何被調走？警政署副署長給「14字箴言」

洲際集團旗下智選假日酒店 斥資10億落腳樹林後火車站

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。