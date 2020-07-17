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超美！馬祖藍眼淚裝置藝術明晚點燈 燈光夜廊超浪漫
馬祖國家風景區管理處以「2020脊梁山脈旅遊年」為主題，結合藍眼淚「微光」意象與戰地坑道等觀光資源，將在18、19日兩天舉辦系列活動，邀請民眾來馬祖「卡蹓」（馬祖話「遊玩」之意），體驗馬祖的魅力與微光之美。
馬管處長方正光表示，首日活動包含官帽山步道輕旅行、戰地餐桌午茶饗宴，安排遊客健行至官帽山最高點，360度迷彩瞭望台拍照打卡，即可領取摸彩券參加抽獎。結束後再到在地鐵板社區品嘗馬祖料理，免費讓200位遊客品嘗在地好滋味。 晚間將舉辦微光藝廊點燈儀式，呈現以藍眼淚及坑道意象打造的美麗燈光藝術。
19日下午將在南竿北海坑道舉行「坑道詩歌季」，北海坑道化身為音樂殿堂，透過馬祖在地詩畫家劉梅玉的詩詞吟誦，與聞韶軒絲竹室內樂團的國樂表演，邀請遊客一同欣賞傳統文化中的藝術瑰寶。
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