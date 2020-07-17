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龔明鑫參訪安平港灣 黃偉哲盼別再做高雄港的附屬港

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
國發會主委龔明鑫（左三）今天到台南關心安平港灣發展，台南市長黃偉哲（右三）爭取大南方計畫之一的安平港灣區發展計畫。記者鄭維真／攝影
國發會主委龔明鑫（左三）今天到台南關心安平港灣發展，台南市長黃偉哲（右三）爭取大南方計畫之一的安平港灣區發展計畫。記者鄭維真／攝影

國發會主委龔明鑫今天到台南關心安平港灣發展，台南市長黃偉哲爭取大南方計畫之一的安平港灣區發展計畫，請求國發會協助安平港發展資源、提升安平港地位，盼能設立安平港分公司，不再做高雄港的附屬港。龔明鑫表示會將台南的需求帶回中央。

台南市長黃偉哲表示，市府與港務公司共同擘畫安平港「北觀光、南自貿」雙核心發展主軸，期待在國發會的協助下，讓安平港灣發展帶動地方經濟，增加就業機會，希望向中央爭取補助經費16億4千多萬元，預期投資效益達330億元，創造就業人數約近6千人。

市府指出，促進產業活動及觀光事業部分，希望港務公司規畫海運快捷專區、協助開放航權、擴大航線積極開闢航線，如安平港到澎湖四島嶼的離島航線，讓後疫情時代國內離島觀光航線的關鍵時期，安平港能扮演重要角色；市府也規畫黃金海岸水陸域遊憩軸帶整建，打造濱海親水遊憩空間。

自貿港區部分，成立「安平港自由貿易港區合作推動平台」、物流倉儲區並加速增置貨櫃集散站等，期待與附近工業區及沙崙智慧綠能科學城形成綠能產業鏈結。

國發會主委龔明鑫（左）今天到台南關心安平港灣發展，台南市長黃偉哲（右）爭取大南方計畫之一的安平港灣區發展計畫。記者鄭維真／攝影
國發會主委龔明鑫（左）今天到台南關心安平港灣發展，台南市長黃偉哲（右）爭取大南方計畫之一的安平港灣區發展計畫。記者鄭維真／攝影

航線 黃偉哲 疫情

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