日本玻璃工藝大師黑木國昭 炫目作品高市展出

在日本有「現代名工」美譽的玻璃工藝大師黑木國昭，從7月17日至8月11在高雄市文化中心至真堂二館展出約60件作品。此次以「晶瑩剔透・喜慶雙十」為主題，充分展現黑木大師超群的玻璃工藝，讓民眾欣賞精彩絕倫的視覺饗宴。

主辦單位安如公司董事長林華山表示，宮崎縣出生的黑木國昭，從小就對台灣抱持一股憧憬，首次創作台灣風景作品時，還特別參觀台灣最美的景點，當時看見的夕陽、燦爛的天空令其難以忘懷，曾造訪台灣無數次的黑木，對台灣有一份特別的感情，曾說台灣是他的第二故鄉。不過受到新冠肺炎疫情影響，黑木大師無法前來台灣，只有等待來年的展覽。