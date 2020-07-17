高市長補選 時力8月初要公布民調
高雄市長補選，藍綠白三方交鋒，時代力量雖未參選，但黨主席徐永明今天說，盼參選人關注市政、揭弊並恢復高雄市光榮感，下月初公布一份市長民調，透過民調對3名參選人提問。
時代力量高雄黨部下午舉辦「你的時代政要來臨」營隊，有近百名青年參與，徐永明受邀以「台灣需要時代力量嗎？」為題進行專題演講，活動前媒體受訪被問到「對高雄市長選舉看法？」做上述表示。
徐永明表示，希望參選人關注市政、揭弊並恢復高雄市的光榮感，時力預計在下月初會公布一份市長民調，並透過民調對3名參選人提問。
對於立法院今天在混亂中行使監察院人事同意，徐永明批評兩黨綁架同意權行使過程，批評丟水球、打架不能解決問題。他認為，沒有實質審查就投票有違憲、違反程序正義之虞；時力堅持程序正義也主張要實質審查，黨團做出一致決定投反對票。
另外，高雄市議會即將補選議長，65席議員依黨團運作區分，國民黨團議員32席、民進黨加台聯共26席、無黨團結聯盟4席、時代力量2席、無黨籍1席。時力2席動向也引發關注，時力高雄黨部表示，要由黨部主委及議員討論決定；高雄黨部主委陳惠敏說，目前民進黨人選還未定，等確定再討論是否合作。
今天的青年培訓營活動中，徐永明指出，時代力量有15名縣市議員，但時代力量在2020全國大選政黨票得票數，突破議員當選門檻的選區就有52個，時力認為「2022年地方選舉席次翻倍」大有可為，鼓勵青年積極參與並爭取黨部實習計畫。
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