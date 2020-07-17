介紹產地附食材情報誌 琅嶠食通信加入台灣版國家隊

2013年日本第一部附食材和生產資訊的情報誌「東北食通信」創刊，創造生產與消費者的新型態農業模式，不僅在日本遍地開花，這股風潮也吹進台灣；屏東恆春鎮紅氣球書屋主人郭德慧2年半前聽完台灣食通信編輯演講後決定跟進，歷時年餘籌備和編採，以恆春半島食材與人文為主軸的「琅嶠食通信」即將出刊，首期以創造滿州鄉農業奇蹟的原生小黑豆為主角。

日本「東北食通信」創刊後在全國引發廣大回響，附上食材的「食鮮限時批」也引動台灣版食通信的可能，3年前以深入台灣各地「用味蕾品味台灣的土地之美」、「用認真揮灑的汗水灌溉我們的餐桌」為宗旨的地方食通訊陸續出刊，「琅嶠食通信」也是台灣繼雲林、中台灣、旅人、東台灣之後的第5份食通訊；郭德慧期盼更多有心人加入，組成台灣版的食通信國家隊。

「太酷了，透過生活情報誌，將生產者的食材與背後故事，一起送到消費者手中，還附上食譜，讓飲食變得有深度及溫度！」食通信編輯楊璨如2年半前受邀到紅氣球書屋分享心情，郭德慧大受感動，她仔細讀完日本和台灣刊物內容後，心想一定要複製到恆春半島，但偏鄉書店沒經費又缺編採人手，她寫計畫獲得墾管處支持，名稱就取恆春的古地名瑯嶠，歷時年餘即將誕生。

「琅嶠食通信」首期以滿州鄉有「黑金」之稱的黑豆為主角，除呈現黑豆在當地由不起眼綠肥變身高價作物的歷程、如何翻轉地方農業經濟，還請廚師延伸不同面向的黑豆料理食譜，鼓勵讀者動手做，插畫家繪製美麗的滿洲旅遊地圖，邀讀者親自造訪孕育產地；在專業攝影師鏡頭下，每份餐點都躍然紙上，彷彿可伸手觸摸、嗅到來自產地的美味，已開發附上原生豆、茶包等不同組裝在網路接受預訂。