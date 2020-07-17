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【今日精摘】監院人事闖關通過╱再增2例境外移入

高市鬆綁法規促「危老」翻新 最大一案可創50億商機

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
高雄市都發局積極推動危老建築重建， 活絡區域發展。圖為已拆除之危險老舊建物。圖／高雄市都發局提供
高雄市都發局積極推動危老建築重建， 活絡區域發展。圖為已拆除之危險老舊建物。圖／高雄市都發局提供

危險老舊建築是都市之瘤，高雄市今年5月起祭出新的重建獎勵措施，刺激民間推案量能，也同步鬆綁危險老舊重建案併用容積移轉及增額容積的限制，迄今申請重建的案量持續成長，其中三民區自立路高雄客運北站基地未來預計開發複合式機能商場，預估可創造高達50億元商機，活絡高雄後繹地區商業機能，最受矚目。

高雄市都發局示，高雄市至今已核定47案危險老舊建築重建，案量比前兩年翻倍，已核定的危老重建案，三民區13案居冠、苓雅區9案居次；最受矚目的三民區自立路高雄客運北站基地，規模逾2千坪，是核定案中最大的一塊基地，已核定40%容積獎勵，將開發為面積近萬坪的影城、購物及餐飲等複合機能商場。

都發局表示，「危老條例」修正後，今年5月12日起原有的重建時程獎勵從10%降為8%並逐年遞減，新規模獎勵，規定只要是200平方公尺以上基地就可享有2%獎勵，加計今年8%的時程獎勵，仍可享有10%的容積獎勵，另可依據危老容積獎勵辦法，申請最多達30%的重建獎勵。

「危老重建案併用容積移轉及增額容積的限制也已鬆綁」，都發局住宅發展處舉例，中正路金融商辦區的危老重建案，周邊銀行林立且鄰近捷運美麗島站，除申請40%危老容積獎勵外，再加上30%容積移轉，共達1.7倍基準容積，未來將興建34層耐震、銀級智慧建築的商辦大樓，可創造40億元以上的總銷金額，引入國際級企業。

高雄目前除大規模商業投資案件外，危險老舊透天厝自地自建的熱潮也升溫，已擴展到仁武、燕巢及旗山等行政區。都發局為提升小基地屋主重建的意願，對都市計畫住宅區內的危老重建案，放寬建蔽率到6 %，每案上限補助5萬5千元重建費用。重建期間免徵地價稅，重建後2年的地價稅及房屋稅均減半徵收，重建後若是自住，房屋稅減半徵收期限最長可延長為12年。

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