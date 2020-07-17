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高雄市議長731補選 國民黨團：補選後全力輔選李眉蓁

聯合報 / 記者楊濡嘉/高雄即時報導
高雄市議會大會今天確定7月31 日補選議長。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會大會今天確定7月31 日補選議長。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會下午大會決議，議長補選定於7月31日。國民黨籍副議長陸淑美表示，支持國民黨提名的議長補選候選人曾麗燕，曾麗燕感謝陸淑美，並強調黨內團結為重，議長補選後將全力輔選市長補選候選人李眉蓁。

高雄市程序委員會昨天議決7月31日補選議長，今天下午大會討論此案，國民黨團甲動確保議案通過，國民黨團總召曾俊傑提案7月31日補選，民進黨團書記長林智鴻反對7月31 日補選，力主民進黨團提出的8月15日市長補選之後再補選議長。

林智鴻說，8月15日距現在不到一個月，為了高雄市的穩定，國民黨不必急著此時補選議長，何況副議長陸淑美主持議事頗穩，都能尊重少數，也能讓議員充分發言，國民黨團不必急著此時逼退陸淑美。

林智鴻隨後要求清點人數，第一次清點，現場31 位議員，未過半數，國民黨團趕快把在議事廳外的議員請進議事廳，最後清點在場34位議員。陸淑美即問在 場議員對曾俊傑提的補選議長日期有沒有意見？現場一片「沒有意見」，陸淑美即敲槌確定7月31 日補選議長。

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