影／全中運「驕仔舞」編舞者：翻轉健康操打造全民運動

2020全中運在屏東即將在7月18日登場，屏東縣府打造全中運創作主題曲「屏東Keep Going」唱出運動員努力鍛鍊追夢的堅毅精神，縣府衛生局請春日鄉公所樂齡中心的王雪芳編舞，設計「驕仔舞」，在屏東掀起一股熱潮，還有「海底版」讓人驚艷。王雪芳說，驕仔舞編排，希望能符合大眾一起跳，還有長者站姿版、長者坐姿版，達到「全民運動」也翻轉對健康操的刻板印象。

全中運主題曲「Keep Going」由音樂才女黃小玫創作，歌詞激勵人心。縣府結合屏東縣鳥紅尾伯勞鳥打造「驕仔舞」，舞蹈由春日鄉公所樂齡中心王雪芳編舞，「驕仔舞」在屏東掀起熱潮，縣長潘孟安也帶頭一起跳，各局處結合屏東縣特色景點拍出各種版本的「驕仔舞」，還有海底版，王雪芳說，很感動，也很驚艷，驕仔舞獲正面回饋。

春日鄉力里部落排灣族40歲王雪芳是三個孩子的媽，高中時是跆拳道體保生，大學念國術系，從小就很喜歡跳舞，大學修習韻律舞蹈，101年回到部落服務，103年在部落推廣健康操。

「驕仔舞的編排設計，結合全中運各項比賽」王雪芳說，編舞過程中，搭配歌詞，結合屏東縣亮點運動賽事，舞蹈動作結合溜冰、排球、游泳，還加一點體操概念，相當豐富，從初版到確定版，來回修改3次。

王雪芳說，健康操不是只有高齡者、小朋友才能跳，應該是全民一起參與的體育活動，「驕仔舞給健康操新的生命」，她也設計長者坐姿版、站姿版，讓身障者也可以一起跳。

王雪芳說，部落推動健康操，長年來部落聽的歌曲都是原民風，驕仔舞的歌曲輕快，節奏快，教導長輩時動作設計簡化，經反覆練習，長輩們都超喜歡。部落小朋友只要聽到這首歌，都會很自然跳起來。