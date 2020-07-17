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影／全中運「驕仔舞」編舞者：翻轉健康操打造全民運動

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府社會處拍攝的驕仔舞影片，驕仔舞也有身障者版本，成為全民運動，打破身體障礙侷限。圖／取自Youtube頻道「屏東縣政府全民健康驕仔舞」
屏東縣府社會處拍攝的驕仔舞影片，驕仔舞也有身障者版本，成為全民運動，打破身體障礙侷限。圖／取自Youtube頻道「屏東縣政府全民健康驕仔舞」

2020全中運在屏東即將在7月18日登場，屏東縣府打造全中運創作主題曲「屏東Keep Going」唱出運動員努力鍛鍊追夢的堅毅精神，縣府衛生局請春日鄉公所樂齡中心的王雪芳編舞，設計「驕仔舞」，在屏東掀起一股熱潮，還有「海底版」讓人驚艷。王雪芳說，驕仔舞編排，希望能符合大眾一起跳，還有長者站姿版、長者坐姿版，達到「全民運動」也翻轉對健康操的刻板印象。

全中運主題曲「Keep Going」由音樂才女黃小玫創作，歌詞激勵人心。縣府結合屏東縣鳥紅尾伯勞鳥打造「驕仔舞」，舞蹈由春日鄉公所樂齡中心王雪芳編舞，「驕仔舞」在屏東掀起熱潮，縣長潘孟安也帶頭一起跳，各局處結合屏東縣特色景點拍出各種版本的「驕仔舞」，還有海底版，王雪芳說，很感動，也很驚艷，驕仔舞獲正面回饋。

春日鄉力里部落排灣族40歲王雪芳是三個孩子的媽，高中時是跆拳道體保生，大學念國術系，從小就很喜歡跳舞，大學修習韻律舞蹈，101年回到部落服務，103年在部落推廣健康操。

「驕仔舞的編排設計，結合全中運各項比賽」王雪芳說，編舞過程中，搭配歌詞，結合屏東縣亮點運動賽事，舞蹈動作結合溜冰、排球、游泳，還加一點體操概念，相當豐富，從初版到確定版，來回修改3次。

王雪芳說，健康操不是只有高齡者、小朋友才能跳，應該是全民一起參與的體育活動，「驕仔舞給健康操新的生命」，她也設計長者坐姿版、站姿版，讓身障者也可以一起跳。

王雪芳說，部落推動健康操，長年來部落聽的歌曲都是原民風，驕仔舞的歌曲輕快，節奏快，教導長輩時動作設計簡化，經反覆練習，長輩們都超喜歡。部落小朋友只要聽到這首歌，都會很自然跳起來。

王雪芳說，「驕仔舞」成為全民運動，改變大家對健康操的印象，大家總以為健康操是設計給媽媽們跳的土風舞，讓年輕人不想參加，這次能有這樣突破，看到大人帶著小朋友一起跳，很難得，達到加乘效果。

驕仔舞的舞蹈設計者王雪芳（前排中）。記者劉星君／攝影
驕仔舞的舞蹈設計者王雪芳（前排中）。記者劉星君／攝影
屏東縣府交旅處拍攝的驕仔舞影片，還出現海底版，讓人驚奇。圖／取自Youtube頻道「屏東縣政府全民健康驕仔舞」
屏東縣府交旅處拍攝的驕仔舞影片，還出現海底版，讓人驚奇。圖／取自Youtube頻道「屏東縣政府全民健康驕仔舞」
屏東縣府交旅處拍攝的驕仔舞影片，帶領大家領略屏東陸海空3D旅遊玩法。圖／取自Youtube頻道「屏東縣政府全民健康驕仔舞」
屏東縣府交旅處拍攝的驕仔舞影片，帶領大家領略屏東陸海空3D旅遊玩法。圖／取自Youtube頻道「屏東縣政府全民健康驕仔舞」
屏東縣府社會處拍攝的驕仔舞影片，背景鵝鑾鼻日間照顧暨樂活中心。圖／取自Youtube頻道「屏東縣政府全民健康驕仔舞」
屏東縣府社會處拍攝的驕仔舞影片，背景鵝鑾鼻日間照顧暨樂活中心。圖／取自Youtube頻道「屏東縣政府全民健康驕仔舞」
屏東縣府霧台鄉公所拍攝的驕仔舞影片，驕仔舞也長者坐姿版，成為全民運動。圖／取自Youtube頻道「屏東縣政府全民健康驕仔舞」
屏東縣府霧台鄉公所拍攝的驕仔舞影片，驕仔舞也長者坐姿版，成為全民運動。圖／取自Youtube頻道「屏東縣政府全民健康驕仔舞」

屏東縣 衛生局

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