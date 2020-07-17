澎湖花火節 無人機晚間精彩演出遊客驚呼連連

澎湖海上花火節夜空，除了天上聖母媽祖神像現身，以及「澎湖加油」等圖騰出現，讓在場萬名遊客驚呼連連，原來是16日晚間的無人機精彩演出。

縣府旅遊處表示，澎湖國際海上花火節，明晚將移師澎湖白沙吉貝離島閃耀，除了有璀璨的花火和無人機科技表演外，在地的表演團體、超級偶像冠軍出身的歌手李子森也將跨海登台演唱。

昨晚在馬公觀音亭再度上演，除了精彩的花火外，最特別的無人機表演，包括小管麵線、縣花天人菊、澎湖加油等圖騰，讓澎湖夜空愈夜愈美麗，其中最吸睛的是媽祖神像也臨空。

縣政府旅遊處表示，今年澎湖國際海上花火節自7月6日開幕，合計將施放21場次，已在觀音亭施放4場次，明晚則赴吉貝首放，150台無人機將演出許多代表性的象徵圖形，都是吉貝地方特色的景點和活動，航行北海交通船也將加班疏運前往北海的遊客，8月1日和15日則分別前往七美和望安等離島施放。

縣府旅遊處表示，吉貝是澎湖觀光推廣的重要島嶼之一，擁有世界級的地質景觀「沙嘴」名聞中外，碧海藍天以及肥美的海鮮，島上還有渡假小屋可供住宿，平緩的沙岸適合游泳、潛水，除了是理想的海岸渡假勝地，也是最佳消暑勝地。