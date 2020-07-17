金門版振興券上路 中央地方一起拚經濟

金門「1+1」振興券今天起發放，縣長楊鎮浯說，金門縣是全台唯一加碼推出地方振興券的縣市，他手持振興三倍券與「1+1」金門振興券，高喊中央地方一起拚，金門經濟一定興。

金門「1+1」振興券今天起發放，楊鎮浯上午率府內主管協同縣內各鄉鎮長等人，到金湖鎮新湖里、金城鎮西門里及南門里等地，視察發放作業。

楊鎮浯受訪表示，金門縣是全台唯一在振興三倍券之外加碼的縣市，設籍金門的民眾只要花新台幣2000元購買「1+1」振興券，縣政府就加碼2000元，金門酒廠及在地大小商家也都配套推出優惠方案，相信一定可以刺激並活絡金門整體景氣。

對於「1+1」振興券早已在市面上流通，楊鎮浯解釋，縣府仿照配酒模式，由各鄉鎮村里長配合發放「1+1」振興券，部分村里長因轄區人口多，事先就條件符合、證件齊全的民眾完成發放作業，目的在疏解發放期間的人潮，縣府會注意這些少數個案。

振興三倍券不能找零，楊鎮浯表示，金門市場規模較小，流通性夠，相信大部分商家會自行判斷，讓民眾購買方便。

此外，他說，金門「1+1」振興券防偽採用高規格，減少民眾使用風險，紙質相對耐磨損，只要不是惡意損毀或是損毀得很誇張，仍可使用。

楊鎮浯表示，金門酒廠及在地商家都可收取「1+1」振興券，機票也包括在內。各店家陸續推出套餐優惠，民眾可以多加比較，讓「1+1」振興券發揮擴大外溢及消費加乘效果，在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVIE-19）疫情紓緩後，達到振興經濟目的。

金門縣建設處指出，17日到19日是「1+1」振興券首波發放時間，五鄉鎮35個村里設置44個領取點；第二波領取時間定在29日到31日，請民眾到戶籍地的鄉鎮公所領取。

建設處表示，「1+1」振興券由本人親自領取者，請攜帶身分證、私章及現金；若委託三親等親屬協助代領者，請代領人攜帶代領人身分證、私章及現金，不同地址，請攜帶戶口名簿或其它證明文件，方便村里長更為快速確認親屬關係。