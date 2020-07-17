找韓國瑜來高雄輔選？ 李眉蓁：他怕害到我

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今天說，希望未來大團結時，能找前高雄市長韓國瑜來輔選，雖然對方擔心害到她，要她考慮清楚，但她認為「我們都是國民黨的」，這不需要評估。

李眉蓁上午接受「POP撞新聞」電話專訪，針對是否會找韓國瑜來輔選回應指出，「只要來幫忙這場選舉的我都歡迎」，包括前高雄市副市長李四川等前高雄市府團隊。

李眉蓁說，由於她被說是韓國瑜2.0，韓國瑜等人怕害到她，要她評估清楚。不過她認為，這不需評估，「他們就是我們的團隊之一」，盼未來大團結，韓國瑜能來幫忙，並希望藉這次參選證明高雄不是「綠到出汁」。

對國民黨議員是否已團結一致，還是仍有人不服，李眉蓁說，國民黨市議員已為黨團結一起，只是一開始因媒體報導黨中央補選不找議員，後來徵召她參選，經溝通後也都能接受。

李眉蓁說，國民黨內部這次團結一致，因為這次若不翻轉、不團結，下次會很難選，包括議長、議員、立委都一樣，「這是國民黨轉型的最重要時刻」。

李眉蓁說，她像小白兔越級打怪，碰上不對等的選舉，要用創意在短時間內吸引大眾注意，了解她的親民。但這次碰上「高雄Mojito」競選MV事件，自己也難過到哭，感覺她跟團隊這麼努力還被攻擊，十分難過。