交通部放寬大車職業駕駛年齡限制 陳玉珍：未因地制宜

交通部於7月1日公告完成修正發布道路交通安全規則部分條文及汽車運輸業管理規則第19條之7規定，放寬汽車運輸業所屬大型車職業駕駛人駕照執照年齡上限65歲延長至68歲，對此金門縣立委陳玉珍表示，這對離島地區大型車駕駛人不具實質意義，她也於昨日召開協調會要求交通部儘速檢討修訂適合離島交通特性之規範。

考量現今的運輸業面臨缺工情況嚴重、人口老化及延後退休已成國際趨勢，經一段時間研究及徵詢蒐集全國遊覽車公會等各方意見，並組成交通醫學諮詢小組及參考各國作法，完成此次的法規修訂，延長執照年齡由65歲上修至68歲。

陳玉珍於昨（16）日特別邀請交通部、公路總局、運輸研究所等單位進行協調，一再表示希望交通部考量離島的特殊狀況及實際需求，不要以台灣本島的交通思維強加在離島身上，就如同一套成人的西裝要套在小朋友的身上一般，怎麼看都不合身，需「量身訂做」、「因地制宜」，以「地方小、路程短」及轉業困難等等列入修訂檢討的因素考量。

陳玉珍認為，此次法規修訂對於離島地區駕駛人沒有實質意義，修訂法規並沒有考慮到離島地區的地域特性，由於離島地方小、路程近、路線固定，交通狀況相對單純稳定，對職業駕駛人不致會有造成長途、超時駕駛的疲勞與安全問题。且法規修訂完全是以台灣本島交通運輸為前提的思維，並不適用在離島的短程路途及單純的交通環境。