居家檢疫漁工開溜到舞廳 高市府裁罰百萬元

高雄市一名遠洋漁工未依規定「居家檢疫」還趴趴走與友人到舞廳消費，市府衛生局以個案刻意未帶手機外出，意圖規避電子圍籬監控又未戴口罩，衛生局依法重罰新台幣100萬元。

衛生局今天清晨接獲警察局通知一名男性遠洋漁船漁工，7月7日隨漁船返國入境，預計居家檢疫至21日；警方在舞廳臨檢查驗身分發現當事人於舞廳消費且未戴口罩。

衛生局接獲通報後展開初步疫調，確認無出現相關疑似症狀，又衛生局考量漁工刻意未帶手機外出，意圖規避電子圍籬監控，並前往密閉且人流眾多的舞廳場所又未戴口罩，造成市民風險危害程度高，所以依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定依法重罰100萬元。

衛生局指出，目前國際疫情仍然嚴峻，呼籲市民配合防疫政策，自國外返國務必遵守居家檢疫14天規定，切勿心存僥倖違規外出，違反者逕行裁罰絕不寬貸。