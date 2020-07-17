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藍疑綠到出汁？ 陳其邁：高雄是百花齊放城市

中央社 / 高雄17日電

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今天說，要打一場不一樣的選戰「證明高雄不是綠到出汁」。民進黨市長補選參選人陳其邁說「高雄百花齊放、自由奔放」，反質疑她要對大港開唱做審查是遏制打壓。

李眉蓁接受廣播節目專訪指出，台灣不能是一言堂，高雄人的心不是塑膠做的，會打一場不一樣的選戰，藍營要團結爭取認同「證明高雄不是綠到出汁」。

陳其邁於大港保安宮參香前接受聯訪，回應有關說法指出，「高雄是百花齊放、自由奔放的城市，充滿活力」。他反酸李眉蓁主張對大港開唱做內容實質審查是遏制打壓年輕人的流行文化與自由思想，令人遺憾。

他說，從高雄罷免投票結果來看「高雄不是一言堂，而是一個民主多元奔放的城市」。

民眾黨市長補選參選人吳益政上午在競選總部開記者會，回答有關「高雄綠到出汁」的問題指出，他的看法和李眉蓁一樣。他表示，高雄財政有結構性問題，但中央坐視負債逾3000億元，未來當市長要和立委合作改善財政，如果民進黨中央都不解決財政分配的問題，籲市民勿支持民進黨。

有關李眉蓁指高雄要吸引台積電、鴻海等大企業投資，她覺得以往市府對招商引資配合度不高。

陳其邁表示，他在行政院服務負責科技產業的整合，包括半導體先進製程中心、亞洲高階製造中心兩項大計劃，及配合領航企業研發深耕計畫、台商回台三大方案等。

他說，2018年邀國巨公司加碼投資高雄、投資台灣約新台幣312億元，也向科技部預約橋頭科學園區大筆土地；另包括日月光等大廠對橋頭科學園區有興趣，如果能擔任市長會解決廠商5缺問題，讓投資高雄成為首選。他自詡有中央資歷了解政策、有經驗是最佳的市長補選參選人。

吳益政今天以「三倍券 高雄幣 高雄經濟新動力」為題開記者會，說明將發行「高雄幣」的構想，要融入志工時數，優惠引資推廣也是政策工具等，是具有振興及資源再利用的功能，他允諾如果當選市長，薪水將領「高雄幣」。

李眉蓁 民進黨 陳其邁

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