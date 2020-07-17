快訊

藍營水球不敵綠營護航 陳菊獲立院同意任監察院長

歷經5年停工！北市今天將核發新建照 大巨蛋正式復工

北高雄螺絲業沒落 市議員黃秋媖爭取成立航太專區

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
北高雄約有30家航太產業工廠，高市議員黃秋媖爭取推動產業成立航太專區。記者徐白櫻／翻攝
北高雄約有30家航太產業工廠，高市議員黃秋媖爭取推動產業成立航太專區。記者徐白櫻／翻攝

北高雄是螺絲產業重鎮，受時代潮流影響獲利大不如前，高市議員黃秋媖今日上午質詢，她認為，北高雄有30家航太產業工廠，高市府經發局應設航太園區協助傳統產業轉型。市府經發局表示，仁武航太產業園區與橋頭科學園區皆有規畫用地，航太產業涉及專業認證，北高雄是否要另成立航太專區須進一步評估。

黃秋媖指出，據經濟部統計，航太產值從10年前的288億元躍升至900億元，年成長11％，北高雄有飛機機體結構零組件、飛機零組件、扣件等相關產業30家，軍機製造大廠漢翔也在岡山，另有空軍官校、高苑科大、正修科大與高科大等校有相關科系培育人才與產學合作方案，條件得天獨厚。

黃秋媖說，北高向來是螺絲扣件產業重鎮，但隨時代轉變獲利大不如前，受疫情影響，倒閉家數不少。不少勞工工作命脈集中在北高雄，成立航太產業園區的構想5、6年前就提出，但高雄市府態度不積極，看不出市府對北高雄產業有具體進度，近年台中市府積極爭取，中科院航太園區落腳嘉義，嘉義縣政府另爭取設置國家級無人機學院，市府經發局應積極堆動航太園區帶動螺絲產業轉型。

市府經發局代局長王宏榮表示，高市航太產業分布在岡山、路竹與仁武等地，航太產業涉及美國航太品質評審協會認證，規畫中的仁武產業園區以航太產業為主，橋科也可以進駐，業者如果有用地需求，會優先輔導進駐仁武與橋頭，市府重視航太產業，除用地外，年年辦課程協助廠商取得國際認證。

岡山 嘉義

延伸閱讀

陳其邁：高雄如果是一言堂 ，怎會給韓國瑜機會？

端產業牛肉 陳其邁：我邀請了國巨到高雄設廠

高雄警臨檢讓局長下台的舞廳 赫見居家檢疫者在內消費

李眉蓁：有支持度缺知名度 會證明高雄不是綠到出汁

相關新聞

熬過上半年等嘸人苦日子 墾丁暑假重現一房難求榮景

國內新冠肺炎疫情趨緩大解封，學校15日開始放暑假，政府安心旅遊補助和振興三倍券陸續啟動，加上國人暫時無法出國旅遊，夏日水...

全中運18日屏東縣立田徑場開幕 交通接駁資訊看這裡

109年全中運開幕典禮7月18日在屏東縣立田徑場登場，屏東縣警局、屏東縣府交通旅遊處與屏東客運等單位，做好準備，因應屆時...

屏東河濱寵物公園修繕完工 毛爸毛媽打卡新景點

屏東縣府「屏東河濱寵物公園」修繕工程近日完成，以翻轉式圍籬取代塑膠尼龍網、插畫彩繪告示牌增加辦視度、設置洗手台提供寵物飲...

打造旗津觀光島 高市推5計畫

後疫情時代，政府極力振興觀光，高雄市政府全力打造觀光景點，有沙灘海景的旗津是市府推動重點之一，觀光局代理局長邱俊龍昨表示...

高市議長補選 初定7月31日

高雄市議會程序委員會昨下午初定議長補選日在7月31日，今下午送大會討論。昨主持程序委員會副議長陸淑美聲明，自己的一票必定...

資優班減班挨批 屏東教育處：依法行政

屏東縣教育產業工會、屏東縣仁愛國小資優資源班家長們，昨天由縣議員唐玉琴、陳揚陪同召開記者會，痛批教育處特教科在資優資源班...

金門1+1振興券 提前發放？

中央發放「振興3倍券」， 金門加碼推出「金門1+1振興券」，原本今天才正式開放領取，卻傳出負責發放的里長「偷跑」提前發放...

屏縣府人事異動 傳播處長兼發言人黃建嘉請辭

屏東縣政府傳出人事異動，除了民政處長及勞動暨青年發展處長今天確定換人外，縣長潘孟安愛將傳播暨國際事務處長黃建嘉請辭，也傳...

金門1+1振興券提前發放？村里長：怕發不完超前部署

中央於7月15日發放「振興3倍券」， 金門加碼推出獨步全國的「金門1+1振興券」，原本擬於明天正式開放領取，但近日卻傳出...

偏鄉小學堂捨不得開冷氣 台北愛心老闆捐冰冰漆助降溫

本報報景工程「搶救能源弱勢」專題，日前報導屏東縣牡丹鄉旭海小學堂酷暑捨不得開冷氣　怕付完電費少了餐費，引發熱烈回響；台北...

金門警大手筆添購58輛警用車 值勤超給力

金門縣警察局今年度新購警用車輛於昨日辦理交車驗收，共新購巡邏車1輛、勤務車1輛，機車56輛，總共58輛各型車輛，讓警方在...

高市議長補選初定7月31日 副議長：紛紛擾擾其實都沒事

高雄市議會程序委員會今天下午初定議長補選日在7月31日，明天下午將送大會討論。今天主持程序委員會的副議長陸淑美說，議長補...

熱門新聞

反南鐵東移陳致曉家將強拆 陳：民進黨硬幹就玉石俱焚

影／大埔張藥房重建完成 路口安全屋主彭秀春心驚驚

影／中市道安宣導 讓市民體驗視野死角及內輪差多危險

金門1+1振興券提前發放？村里長：怕發不完超前部署

200元三倍券秒變400元 桃園夜市券兌換今晚開跑

嘉縣議員勘察驚見福壽螺屍成河！學者：對生態影響還好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。