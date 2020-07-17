北高雄螺絲業沒落 市議員黃秋媖爭取成立航太專區

北高雄是螺絲產業重鎮，受時代潮流影響獲利大不如前，高市議員黃秋媖今日上午質詢，她認為，北高雄有30家航太產業工廠，高市府經發局應設航太園區協助傳統產業轉型。市府經發局表示，仁武航太產業園區與橋頭科學園區皆有規畫用地，航太產業涉及專業認證，北高雄是否要另成立航太專區須進一步評估。

黃秋媖指出，據經濟部統計，航太產值從10年前的288億元躍升至900億元，年成長11％，北高雄有飛機機體結構零組件、飛機零組件、扣件等相關產業30家，軍機製造大廠漢翔也在岡山，另有空軍官校、高苑科大、正修科大與高科大等校有相關科系培育人才與產學合作方案，條件得天獨厚。

黃秋媖說，北高向來是螺絲扣件產業重鎮，但隨時代轉變獲利大不如前，受疫情影響，倒閉家數不少。不少勞工工作命脈集中在北高雄，成立航太產業園區的構想5、6年前就提出，但高雄市府態度不積極，看不出市府對北高雄產業有具體進度，近年台中市府積極爭取，中科院航太園區落腳嘉義，嘉義縣政府另爭取設置國家級無人機學院，市府經發局應積極堆動航太園區帶動螺絲產業轉型。

市府經發局代局長王宏榮表示，高市航太產業分布在岡山、路竹與仁武等地，航太產業涉及美國航太品質評審協會認證，規畫中的仁武產業園區以航太產業為主，橋科也可以進駐，業者如果有用地需求，會優先輔導進駐仁武與橋頭，市府重視航太產業，除用地外，年年辦課程協助廠商取得國際認證。