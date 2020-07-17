高市議員曾麗燕關心滑板運動 高市府：將設滑板場
高雄市議會進行總質詢議程，今天上午高市議員曾麗燕關心小港區道路建設與淹水問題，另要求小港森林公園要增設遮蔭設備，建議高雄市政府重視滑板車運動，培育優秀人才進軍國際。
國民黨曾麗燕表示，小港森林公園假日吸引眾多人潮，父母與阿公阿嬤會陪小朋友到小港森林公園遊玩，但天氣很熱，卻沒有涼亭與椅子可以休息，上屆議會就有提出，市府卻一直沒有動作；不要再說樹長大會有遮蔭效果，那要等10年還是20年樹才會長大。
代理市長楊明州表示，因隔代教養關係，很多長輩會陪同小孩到公園遊玩，會請養工處找適當地點設置跟公園可以融入的設計，遮蔭方式有很多，軟性與硬體遮應都有。
另方面，曾麗燕也認為，高雄市有兩位優秀選手即將進軍奧運比賽，滑板車運動都在室外，高雄陽光充足、少下雨適合推動此項運動，市府應建設標準滑板場讓年輕人使用，未來有機會進軍奧運。
高市府運發局代局長周明鎮表示，滑板車運動很受年輕人喜愛，但危險性高、受傷機率高，規畫時須謹慎，大順路龍德公園未來會設置一處滑板場，經費近千萬，已進入體育署審核階段，會結合高市滑板協會推動。
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